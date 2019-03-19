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La Scala Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu iptal etti

La Scala Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu iptal etti

19 Mart 2019 Salı 14:00
La Scala Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu iptal etti

Milano şehrinin ünlü opera evi La Scala, Suudi Arabistan'ın 15 milyon Euro'luk sponsorluk teklifini gelen tepkiler nedeniyle geri çevirdi ve yönetim kurulu depozito olarak yatırılan 3 milyon Euro'yu iade etme kararı aldı.

Suudi Arabistan'ın 5 yıllık sponsorluk karşılığında Suudi kültür bakanının yönetim kurulunda bir sandalye hakkını da içeren anlaşma Körfez ülkesinde yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle bazı politikacıların ve insan hakları gruplarının tepkisine yol açmıştı.

Anlaşmaya karşı çıkanlar İtalya'nın en önemli kültürel miraslarından biri olan operanın uzun süredir yaşanan hak ihlalleri ve son olarak muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'ının İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından uluslararası kamuoyunun hedefinde olan Riyad yönetiminin parasını kabul etmemesi gerektiğii savunuyordu.

Milano Belediye Başkanı ve aynı zamanda La Scala'nın yönetim kurulu başkanı olan Giuseppe Sala söz konusu paranın operanın rızası olmadan aracı bir hesaba depozito olarak yatırılmış olduğunu açıkladı. Sala yönetim kurulunun oy birliğiyle bu parayı iade etme kararı aldığını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı ve Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini daha öncesinde operanın bu parayı iade etmesi gerektiğini söylemiş, Milano şehrinin içinde bulunduğu Lombardy bölgesi valisi de hafta sonunda operanın sanat direktörü Alexander Pereira'nın görevden alınması gerektiğini savunmuştu.

Fakat Sala, süresi gelecek yıl dolacak olan Pereira'nın görevine devam edeceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
La Scala Suudi Arabistan
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