banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp iş eylem kararı aldığını açıkladı
Tıp-iş eyleme gidiyor
Stoklar bitince indireceklermiş!
Stoklar bitince indireceklermiş!
Ataoğlu: “1992 ruhuyla, iktidara emin adımlarla yürüyoruz”
DP'ye yeni katılımlar
8 partiden 400 aday ve 5 bağımsız aday seçim için başvurdu
Adaylar Pazartesi ilan edilecek
banner405

La Palma Adası'ndaki yanardağ kabusu bitti

İspanya'nın La Palma Adasındaki yanardağ kabusu sona erdi. 85 gün 8 saat boyunca aktif kalan yanardağın faaliyeti durdu. lavlar geride yaklaşık 1 milyar dolar maddi zarar bıraktı.

26 Aralık 2021 Pazar 08:30
La Palma Adası'ndaki yanardağ kabusu bitti

İspanya'nın La Palma Adası'ndaki yanardağın faaliyeti aylar sonra durdu. 19 Eylül'de harekete geçen volkan 13 Aralık'ta sessizliğe bürünmüştü. Yetkililer emin olmak için 12 gün bekledi. Ardından sevindiren haber duyuruldu. Tam 85 gün 8 saat süren yanardağ kabusu resmen sona erdi.

Yanardağ aktif olduğu süre boyunca büyük çoğunluğu konut olmak üzere yaklaşık 3 bin binayı küle döndürdü. Ayakta kalan birçok yapı hasar nedeniyle yaşanamaz halde. Volkan 94 milyon metreküpten fazla lav püskürttü.

banner341
Lavlar bin 219 hektarlık alana yayıldı. Bu yaklaşık bin 500 futbol sahası demek. 77 kilometrelik yol tamamen lavlarla kaplandı. Bazı arazilere artık sadece deniz yoluyla erişilebiliyor.

Afetin geride bıraktığı toplam maddi zarar yaklaşık 1 milyar dolar. İspanya hükümetinin yeniden yapılanma için açıkladığı destek miktarı da 453 milyon dolar.

Uzmanlar ise yanardağın gelecekte yeniden aktif olma ihtimalini dışlamıyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya’da domuz vebası alarmı
Japonya’da domuz vebası alarmı
Tunus açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı
Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Londra'da Omicron etkisi: Yaya trafiği azaldı
Londra'da Omicron etkisi: Yaya trafiği azaldı
Rusya'dan Meta'ya 27 milyon dolarlık ceza
Rusya'dan Meta'ya 27 milyon dolarlık ceza
İsrail savunmasına 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe ayırdı
İsrail savunmasına 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe ayırdı
ABD 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
ABD 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
Dünyada bir ilk: Hem otobüs hem tren olabilen ulaşım aracı
Dünyada bir ilk: Hem otobüs hem tren olabilen ulaşım aracı
9 kurt kafesten kaçtı, hayvanat bahçesi kapatıldı
9 kurt kafesten kaçtı, hayvanat bahçesi kapatıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim