banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
462.325
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7930
EURO
8.7196
Bir Kıbrıslının isyanı
Bir Kıbrıslının isyanı
Sapla samanı karıştırmayalım...
Sapla samanı karıştırmayalım...
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Zaman ilaç olamamış Asya
Zaman ilaç olamamış Asya
banner355

Kuzey Makedonya\'da Yeni Hükümet Güvenoyu Aldı

Üsküp, 31 Ağustos 20 : Kuzey Makedonya\'da kurulan koalisyon hükümeti Meclisten güvenoyu aldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:30
Kuzey Makedonya\'da Yeni Hükümet Güvenoyu Aldı
banner337
banner351

Üsküp, 31 Ağustos 20 : Kuzey Makedonya'da kurulan koalisyon hükümeti Meclisten güvenoyu aldı.
Ülkede 15 Temmuz 2020'de yapılan erken genel seçimde birinci olan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) genel başkanı Zoran Zaev'in başbakan olarak görev aldığı yeni kabinenin güven oylamasında 62 milletvekili "evet", 51 milletvekili "hayır" oyu kullandı, hiçbir milletvekili çekimser kalmadı. 120 koltuklu meclisteki oylamaya 113 milletvekili katıldı.
SDSM, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ), BESA Hareketi ve Liberal Demokratik Partisi (LDP) siyasi oluşumlarının kurduğu yeni hükümette Birinci Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Sistem Bakanlığı görevine Artan Grubi, Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Nikola Dimitrov, Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Lyupço Nikolovski ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Fatmir Bütüçi getirildi.
SDSM’nin 11, BDİ’nin 6, BESA Hareketi ve LDP’nin ise birer bakanlık yürüteceği yeni kabinenin diğer üyeleri ise şöyle:
"Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Adalet Bakanı Boyan Mariçiç, Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Blagoy Boçvarski, Kültür Bakanı İrena Stefoska, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Yahoda Şahpaska, Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Maliye Bakanı Fatmir Besimi, Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Yeton Şakiri, Çevre ve Alan Planlama Bakanı Naser Nuredini, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Ariyanit Hoca ve Yerel Yönetim Bakanı Goran Milevski."
Meclisteki oylama öncesi bir konuşma yapan Zaev, vatandaşlar için daha iyi standartlar ve perspektifler taahhüdünde bulundu.
Yeni hükümetin, tüm vatandaşların güveneceği bir hukuk sistemi için çalışacağını vurgulayan Zaev, hükümet olarak dürüst ve sorumlu bir şekilde vatandaşların hizmetinde olacaklarına vurgu yaptı.
"Kararlılığımız ve ortak çalışmamız ile hepimizin gurur duyacağı bir ülke ve kurumlara sahip olacağız" diyen Zaev, ekonomiye tam bağlılık ile istikrarlı bir siyasi ve öngörülebilir dönem taahhüdünde bulundu.

banner341
Hükümetin kurulması için 120 üyeli mecliste 61 milletvekilinden oluşan meclis çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.
SEÇİM SONUÇLARI
Kuzey Makedonya’da 15 Temmuz’da yapılan erken genel seçimin resmi sonuçlarına göre, SDSM öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı" 327 bin 408 oy (yüzde 35,89) alarak 46 milletvekili çıkardı.
Bir diğer Makedon partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki "Doğrul Makedonya İttifakı" da 315 bin 344 oy (yüzde 34,57) alarak Meclis'te 44 koltuk elde etti.
Ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki BDİ 104 bin 587 oy (yüzde 11,48) alarak 15 milletvekili, "Şimdi Zamanı" sloganıyla ittifak kuran "Arnavutlar için İttifak" ve "Alternativa" partileri arasındaki ittifak 81 bin 620 oy (yüzde 8,95) alarak 12 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 37 bin 426 oy (4,1) alarak 2 milletvekili, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) de 13 bin 930 oy (yüzde 1,53) alarak 1 milletvekili çıkardı.
SDSM öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı"nda diğer partilerin yanı sıra Türk Demokratik Partisi (TDP) ve Türk Hareket Partisi (THP) de yer aldı. TDP ve THP bu seçimlerde birer milletvekili çıkardı.
(AA/AK/HÖ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'nın Yeni Başbakanı 17 Eylül'de Belli Olabilir
Japonya'nın Yeni Başbakanı 17 Eylül'de Belli Olabilir
Çin'de 17, Güney Kore’de 248 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Çin'de 17, Güney Kore’de 248 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü
İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü
İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü
İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü
Fransa'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Fransa'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Fransa'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Fransa'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye Karşı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye Karşı "kırmızı Çizgi Politikası" Uyguladıklarını Savundu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye Karşı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye Karşı "kırmızı Çizgi Politikası" Uyguladıklarını Savundu
Belarus’ta Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yürümek İstedi
Belarus’ta Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yürümek İstedi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim