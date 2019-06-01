Kuzey Kore\'nin Füze Denemesi

GÜNEY KORE SAVUNMA BAKANI JEONG KYEONG-DOO: “FÜZENİN BALİSTİK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR”

Ankara, 1 Haziran 19 : Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Kuzey Kore'nin geçen ay denediği füzenin balistik olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Savunma Bakanı Jeong, Singapur'da güvenlik zirvesi "Shangri-La Dialogue" kapsamında düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin mayısta yaptığı denemenin kısa menzilli balistik füze olup olmadığıyla ilgili tartışmalar olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin yaptığı testin araştırıldığını ifade eden Jeong, yakın bir zamanda araştırmanın sonuçlanacağını kaydetti.

Aynı oturumda konuşan Japonya Savunma Bakanı Takeşi İvaya, Kuzey Kore'nin "kısa menzilli balistik füze" denemesi yaptığını düşündüğünü ifade ederek, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasının gerekli olduğunu söyledi.

Pyongyang yönetimi, mayıs başında Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yer alan haberde, Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.

(AA/RÇ/HÖ)