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Kuzey Kore\'den Abd\'ye "düşmanca Eylemlere Hevesli Olma" Suçlaması

Ankara, 4 Temmuz 19 : Kuzey Kore, ABD\'yi

Kuzey Kore\'den Abd\'ye "düşmanca Eylemlere Hevesli Olma" Suçlaması

Ankara, 4 Temmuz 19 : Kuzey Kore, ABD\'yi

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:20
Kuzey Kore\'den Abd\'ye

Ankara, 4 Temmuz 19 : Kuzey Kore, ABD'yi "düşmanca eylemlere hevesli olmakla" suçladı. 
BBC'nin haberine göre, Pyongyang yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, 2017'de rafine petrol ithalatına getirilen engelin ihlali yönünde ABD'nin iddiasına ve bunun yanı sıra  ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin tüm BM üyelerine Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım çağrısında bulunan ortak mektubuna yanıt vermeye uğraştığını açıkladı. 
Mektupta tüm üyelerden Kuzey Koreli göçmen işçileri ülkelerine göndermelerinin de istendiği belirtildi. 
Kuzey Kore heyetinden yapılan açıklamada, "Burada görmezden gelinemeyecek olan, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve önerisinde bulunduğu gün gönderilmiş olması gerçeği. Doğruyu konuşmak gerekirse ABD, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı pratikte gitgide düşmanca eylemlere can atıyor." ifadesi kullanıldı. 
Açıklamada ayrıca BM üyesi ülkelerden, ABD'nin Kore Yarımadasında yaratılan barışçıl atmosferi baltalamaya yönelik kasti girişimlerine karşı uyanık olmaları istendi ve ABD'nin yaptırımları "her derde deva" olarak görmesinin "çok saçma" olduğu kaydedildi.
ABD ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. 
TRUMP İLE KİM SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGEDE GÖRÜŞMÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta sonu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "silahsızlandırılmış bölge"de Freedom House'da görüşmüştü. 

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Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında nükleer müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Trump, "Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü." demişti.
Trump, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlara dair soru üzerine "Yaptırımlar kalacak ama müzakereler sürecinde bir noktada bazı şeyler olabilir." ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Trump görüşmeleri sırasında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet edebileceğini söylemişti. Kim Jong-un da buna karşılık olarak Trump'ı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a davet etmekten onur duyacağını belirtmişti.
Trump, Koreler arası sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.
TRUMP-KİM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.
(AA/GÖZ/ÖK)
 

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