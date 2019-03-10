Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.108
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0871
EURO
6.1233
Tatar'dan başsağlığı mesajı
TATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Tavuri hayatını kaybetti
TAVURİ HAYATINI KAYBETTİ
İrsen Küçük'ü kaybettik!
Son Dakika
İRSEN KÜÇÜK'Ü KAYBETTİK!
Sanal betciler tutuklu yargılanacak
SANAL BETCİLER TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
İrsen Küçük'ü kaybettik!
Kapat

Kuzey Kore\'de Parlamento Seçimi Yapılıyor

Seul, 10 Mart 19 : Kuzey Kore\'de halk, parlamento seçimi için sandık başına gitti. Yonhap\'ın haberine göre, komünist ülkede 700 sandalyeli 14. Yüksek Halk Meclisinin üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde, 17 yaşından büyük seçmenler yerel saatle 09.00\'dan itibaren oylarını kullanmaya başladı. Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, öğle saati itibariyle kayıtlı seçmenlerin yüzde 56,76\'sının sandık başına gittiğini duyurdu. Sandıklar, yerel saatle 18.00\'de kapanacak....

Kuzey Kore\'de Parlamento Seçimi Yapılıyor

Seul, 10 Mart 19 : Kuzey Kore\'de halk, parlamento seçimi için sandık başına gitti. Yonhap\'ın haberine göre, komünist ülkede 700 sandalyeli 14. Yüksek Halk Meclisinin üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde, 17 yaşından büyük seçmenler yerel saatle 09.00\'dan itibaren oylarını kullanmaya başladı. Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, öğle saati itibariyle kayıtlı seçmenlerin yüzde 56,76\'sının sandık başına gittiğini duyurdu. Sandıklar, yerel saatle 18.00\'de kapanacak....

10 Mart 2019 Pazar 08:53
Kuzey Kore\'de Parlamento Seçimi Yapılıyor

Seul, 10 Mart 19 : Kuzey Kore'de halk, parlamento seçimi için sandık başına gitti.

Yonhap'ın haberine göre, komünist ülkede 700 sandalyeli 14. Yüksek Halk Meclisinin üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde, 17 yaşından büyük seçmenler yerel saatle 09.00'dan itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, öğle saati itibariyle kayıtlı seçmenlerin yüzde 56,76'sının sandık başına gittiğini duyurdu. Sandıklar, yerel saatle 18.00'de kapanacak.

Kim Jong-un'un liderliğindeki ilk parlamento seçimi Mart 2014'de yapılmıştı. Beş yılda bir tekrarlanan seçimde adaylar, iktidardaki Kore İşçi Partisi ve mecliste sandalye sahibi diğer küçük koalisyon partileri tarafından belirleniyor.

Kim'in Pyongyang bölgesinden aday olduğu seçimde, her seçim bölgesi için kayıtlı tek aday bulunuyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, adaylar arasında, Kim'in ulusal kalkınma çabasını destekleyen, ideolojisini ve liderliğini savunacak askerler, aydınlar, çiftçiler ve işçilerin yer aldığı belirtiliyor.

(AA/AK/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 15 Ölü
Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 15 Ölü
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Yunanistan'daki
Yunanistan'daki "andromeda" Davasında Tüm Sanıklara Beraat
Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda
İstanbul-New York seferini yapan THY uçağı türbülansa girdi: En az 30 yaralı
İstanbul-New York seferini yapan THY uçağı türbülansa girdi: En az 30 yaralı
BM, Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine temkinli yaklaşıyor
BM, Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine temkinli yaklaşıyor
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
“Amerikalıların çoğu Rusya konusunda Trump'a inanmıyor“
“Amerikalıların çoğu Rusya konusunda Trump'a inanmıyor“
Tunus'ta 11 bebeğin ölümünün ardından sağlık bakanı istifa etti
Tunus'ta 11 bebeğin ölümünün ardından sağlık bakanı istifa etti
Çin uzaya iletişim uydusu fırlattı
Çin uzaya iletişim uydusu fırlattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim