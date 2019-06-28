banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.353
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3479
EURO
6.5832
Uçar 11 ay hapis yatacak
UÇAR 11 AY HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
15 ay hapis yatacak
15 AY HAPİS YATACAK
Mahkeme reddetti!
MAHKEME REDDETTİ!
banner307
Flaş Haber
15 ay hapis yatacak
Kapat

Kuzey Carolina\'da Uçak Evin Üstüne Düştü: 2 Ölü

Hope Millis, 28 Haziran 19 : ABD\'nin Kuzey Carolina eyaletinde, küçük uçağın bir evin üstüne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kuzey Carolina\'da Uçak Evin Üstüne Düştü: 2 Ölü

Hope Millis, 28 Haziran 19 : ABD\'nin Kuzey Carolina eyaletinde, küçük uçağın bir evin üstüne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

28 Haziran 2019 Cuma 14:38
Kuzey Carolina\'da Uçak Evin Üstüne Düştü: 2 Ölü

Hope Millis, 28 Haziran 19 : ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, küçük uçağın bir evin üstüne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

 Eyalet polisinden yapılan açıklamada, tek motorlu sivil bir uçağın, Hope Mills bölgesinde bir evin üstüne düşmesi sonucu pilotun ve evdeki bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ağır yaralanan evdeki diğer bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

banner317
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Evin, Fayetteville Bölgesel Havaalanı'nın yaklaşık 8 kilometre güneybatısında olduğu bilgisi paylaşıldı.

(AA/ÖZ/SEL)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Abd'ye Geçmek İsteyen 450'den Fazla Göçmen Yakalandı
Meksika'da Abd'ye Geçmek İsteyen 450'den Fazla Göçmen Yakalandı
Filipinler'de Askeri Kampa Saldırı: 5 Ölü, 9 Yaralı
Filipinler'de Askeri Kampa Saldırı: 5 Ölü, 9 Yaralı
Afganistan'da Çatışma: 8 Ölü
Afganistan'da Çatışma: 8 Ölü
May Ve Putin G20 Zirvesinde Görüştü
May Ve Putin G20 Zirvesinde Görüştü
Meksika'da 500 Memur Yolsuzluk Suçlamasıyla Görevden Alındı
Meksika'da 500 Memur Yolsuzluk Suçlamasıyla Görevden Alındı
Uzayda altın avı
Uzayda altın avı
Abd, Kuzey Kore İle Görüşmelere Hazır...
Abd, Kuzey Kore İle Görüşmelere Hazır...
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım...
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım...
“iran'ın Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi Seçenekler Arasında
“iran'ın Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi Seçenekler Arasında"
Putin-trump Görüşmesi...
Putin-trump Görüşmesi...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim