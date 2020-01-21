banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122113
ALTIN
296.671
DOLAR
5.9276
STERLİN
7.7280
EURO
6.5738
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gençlik Uyuşturucu Batağında
Gençlik Uyuşturucu Batağında
Girne'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
GİRNE'DE ÖLÜMLÜ KAZA!

Kuzey Kutup Dairesi jeopolitik gerilimlere gebe

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde (Arktik) küresel iklim değişikliği etkileriyle yaşanan değişimlerin insan ve çevre güvenliğini tehdit ettiği ve bölgeyi jeopolitik gerilimlerin odağı haline getirdiği konusunda uyardı.

Kuzey Kutup Dairesi jeopolitik gerilimlere gebe

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde (Arktik) küresel iklim değişikliği etkileriyle yaşanan değişimlerin insan ve çevre güvenliğini tehdit ettiği ve bölgeyi jeopolitik gerilimlerin odağı haline getirdiği konusunda uyardı.

21 Ocak 2020 Salı 09:29
Kuzey Kutup Dairesi jeopolitik gerilimlere gebe


SIPRI, Arktik bölgesindeki iklim kaynaklı değişimlerin bölge jeopolitiğine etkisini değerlendirdiği rapor yayımladı.
"Değişen Arktik'in Jeopolitiği" başlıklı raporda, küresel iklim değişikliğinin Arktik Okyanusu ve kıyısındaki topraklarda çevre, ekonomik etkinliklerin ve insan topluluklarının yaşamında köklü değişimlere sebep olduğu belirtildi.
Geçen yıl bahar ve yaz aylarının 1979'dan bu yana kaydedilen en yüksek aylık sıcaklık ortalamalarında ilk 3 sırada yer aldığı, yaz sıcaklık ortalamalarının olağan değerlerin 3-4 derece üstünde olduğuna dikkati çekilen raporda, bunun deniz buz örtüsünü, permafrost toprakları, kar seviyesini ve buzulları olumsuz etkilediği ifade edildi. 
Raporda, 1979-2019'da 82 bin 400 kilometrekare yüzölçümünde buz örtüsünün yok olduğu belirtilerek, bunun 10 yılda ortalama yüzde 12,9'luk bir kayıp anlamına geldiği, bilim insanlarının artık buzun bulunmadığı bir Arktik Okyanusu'nu ihtimal dışı görmediğine işaret edildi.
Buz örtüsünün azalmasının yeni deniz ticareti rotaları bulunması ve bölgedeki yeraltı kaynaklarının çıkarılması için yeni ekonomik fırsatlar ortaya çıkardığı işaret edilen raporda, ülkeler arası rekabet, karasuları anlaşmazlıkları ve seyrüsefer güvenliği gibi sorunlar nedeniyle bölge ülkeleri arasında gerilimler yaratmaya aday olduğu vurgulandı.
Raporda, bölgede başta Rusya olmak üzere bölge ülkelerinin, Arktik çevresindeki askeri varlıklarını giderek artırdığına dikkat çekildi.
RUSYA'NIN ASKERİ KONUŞLANMASI 
Rusya'nın 2011'den bu yana bölgede Sovyet döneminden kalma bazı askeri üslerini yeniden faaliyete geçirdiği uçak pistlerini ve radar istasyonlarını restore ettiği anımsatılan raporda, nükleer denizaltıları ve büyük gemileri içeren Kuzey Filosu'nu modernize ettiği belirtildi. 
Raporda, Rusya'nın Aralık 2014'te Bütünleşik Stratejik Kuzey Komutanlığını kurarak, bölgedeki farklı kuvvetlere ait askeri birlik ve unsurları tek elde topladığına dikkat çekildi. 

banner317
Raporda, Rusya'nın bu askeri konumlanışının, Arktik buz örtüsünün seyrelmesiyle açılan ticaret yollarının güvenliğini sağlamayı, tehditlere açık hale gelen kıyılarını korumayı ve Kuzey Atlantik'te NATO'nun stratejik üstünlüğüne karşı denge ve tehdit oluşturmayı amaçladığı değerlendirmesi yapıldı. 
ÇİN'İN EKONOMİK İLGİSİ
Öte yandan raporda, Çin'in de yükselen küresel güç olarak bölgeye yönelik ilgisinin arttığı ifade edildi.
Çin Dışişleri Bakanlığının 2018 başında yayımladığı siyaset belgesinde, bölgede madencilik ve akaryakıt üretimi, bilimsel araştırma ve diplomasi alanındaki hedeflerini sıraladığı anımsatılan raporda, ülkenin "Buz İpek Yolu" adını verdiği ticaret yolu üzerinde gemiciliği geliştirerek bölgede aktif paydaş olma niyeti ortaya koyduğu belirtildi.
Raporda, ülkenin gelecekte bölgede askeri varlık oluşturma yoluna gitmesinin beklenmediği ancak küçük kıyı ülkelerinin yarattığı ekonomik nüfuzun bölge ülkelerinin endişelerine sebep olduğu vurgulandı.
ABD, RUSYA VE ÇİN ETKİSİNDEN RAHATSIZ
Raporda, Rusya ve Çin'in bölgedeki artan etkisinden rahatsız ABD'nin buna karşı hamle arayışında olduğu, bu devletler arasındaki küresel güç mücadelesinin hızla Arktik bölgesine yayılabileceğine işaret edildi.
Savunma Bakanlığının 2019'daki "Arktik Stratejisi" siyaset belgesinde, Rusya ve Çin'in varlığına karşı ABD'nin Kuzey Atlantik ve Arktik Okyanusu'nda muhrip ve buzkıran gemi gücünü artırması gerektiği tavsiyesine yer verilen raporda, ABD'nin Rusya'nın Kuzey Atlantik'te Rus askeri varlığının artması üzerine, Soğuk Savaş sonrası lağvedilen donanmanın 2. Filosu'nu yeniden kurduğu hatırlatıldı.
Öte yandan ABD Sahil Güvenliğinin de uzun süren bütçe tartışmalarının ardından 2020'de buzkıran gemi filosuyla donatılmasına karar verildiği belirtildi.

 

Son Güncelleme: 21.01.2020 13:13
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kutup Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü
ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü
Bağdat’ta füzeli saldırı
Bağdat’ta füzeli saldırı
Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı
Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı
Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü
Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü
Avustralya'yı bu kez de toz fırtınası, dolu ve sel vurdu
Avustralya'yı bu kez de toz fırtınası, dolu ve sel vurdu
Sri Lanka'da iç savaşta kaybolanlar “ölü“ ilan edilecek
Sri Lanka'da iç savaşta kaybolanlar “ölü“ ilan edilecek
Macron'un görüşme yaptığı Versay Sarayı'nın çevresinde protesto
Macron'un görüşme yaptığı Versay Sarayı'nın çevresinde protesto
Trump Davos’a gidiyor
Trump Davos’a gidiyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen'in 11 kentinde tıbbi yardım
Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen'in 11 kentinde tıbbi yardım
İngiltere'nin gözü Brexit sonrası Afrika'da
İngiltere'nin gözü Brexit sonrası Afrika'da

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim