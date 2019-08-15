banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97264
ALTIN
271.923
DOLAR
5.5858
STERLİN
6.7670
EURO
6.2239
LTB denetimlerini sürdürüyor
LEFKOŞA’DA DENETİM..
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor

Yeni bir çalışma, Kuzey Kutbu'nda bile karla birlikte gökten mikro plastik parçacıklarının yağdığını ortaya koydu. Bir litrede 10 binden fazla plastik parçacık buldu.

Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor

Yeni bir çalışma, Kuzey Kutbu'nda bile karla birlikte gökten mikro plastik parçacıklarının yağdığını ortaya koydu. Bir litrede 10 binden fazla plastik parçacık buldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:27
Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor

Yeni bir çalışma, Kuzey Kutbu'nda bile karla birlikte gökten mikro plastik parçacıklarının yağdığını ortaya koydu. Bir litrede 10 binden fazla plastik parçacık buldu.
Bu sonuç, sağlığa etkileri henüz bilinmese de insanların plastik soluması anlamına geliyor.
Kuzey Kutbu, dünyanın en kirletilmemiş bölgelerinden biri olarak biliniyor.
Alman ve İsviçreli bilim insanlarının araştırmasının sonuçları bilim dergisi Science Advances'ta yayımlandı.
Uzmanlar, karda kauçuk ve lif parçacıkları da buldu.
ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?
Svalbard'da yapılan araştırmada uzmanlar kaşıkla topladıkları kar örneklerini şişelere doldurdu.
Bu örnekler Almanya'nın Bremerhaven kentindeki Alfred Wegener Enstitüsü'nde incelendi. Testlerde beklenenden çok daha fazla parçacığa rastlandı. Bazı parçacıkların çok küçük olduğu için nereden geldiği tespit edilemedi.
Parçacıkların büyük kısmı bitki selülozu ve hayvan tüyü gibi doğal maddelere ait. Ama örneklerde plastik, araba lastiği parçaları, vernik, boya ve sentetik lif de bulundu.
Araştırma heyetinin başkanı Dr. Melanie Bergmann, BBC'ye "Biraz kirlilik bulmayı bekliyorduk ama mikroplastikler bizim için gerçek bir şok oldu. Kardaki mikroplastiklerin çoğu havadan geliyor.

banner317
Beş milimetreden küçük plastik parçalarına mikroplastik deniyor.
Araştırma kapsamında Almanya ve İsviçre'den de kar örnekleri incelendi. Bu örneklerde Kuzey Kutbu'ndakinden daha yüksek yoğunlukta kirlilik tespit edildi.
PLASTİK KUZEY KUTBU'NA NASIL ULAŞIYOR?
Araştırmacılar mikroplastiklerin rüzgarla taşındığını ve henüz nasıl olduğu anlaşılmayan bir mekanizmayla atmosferde çok büyük mesafeler kat ettiklerini düşünüyor. Sonra bu parçacıklar özellikle kar yağışı yoluyla Kuzey Kutbu'na iniyor.
Daha önce Çin'deki sanayi kenti Dongguan, İran'ın başkenti Tahran ve Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan incelemelerde de gökten mikroplastik yağdığı tespit edilmişti.
Kuzey Kutbu'nda çok sayıda vernik parçası bulunmasının da kesin bir açıklaması yok.
Uzmanlar bunların buzları kırarak ilerleyen gemilerden, bazılarının da rüzgar türbinlerinden gelmiş olabileceğini söylüyor.
Lif parçacıklarının ise kesin olmamakla birlikte insan giysilerinden geldiği düşünülüyor.
Dr. Bergmann, "Kendimize sormalıyız. Bu kadar plastik pakete ihtiyacımız var mı? Boyalardaki polimer gerekli mi? Araba lastiklerini farklı şekillerde tasarlayabilir miyiz?" dedi.

 

Son Güncelleme: 15.08.2019 13:54
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kutbu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
Metallica'dan çocuk hastanesine 250 bin Euro bağış
Metallica'dan çocuk hastanesine 250 bin Euro bağış
Japonya'da Krosa tayfunu
Japonya'da Krosa tayfunu
İdlib'e yoğun hava saldırıları: 10 ölü
İdlib'e yoğun hava saldırıları: 10 ölü
Komşusu 70 yaşındaki yaşlı kadının evine girince gözlerine inanamadı
Komşusu 70 yaşındaki yaşlı kadının evine girince gözlerine inanamadı
Yetimhaneye soruşturma
Yetimhaneye soruşturma
Rusya'da kuş sürüsüne çarpan yolcu uçağı tarlaya indi
Rusya'da kuş sürüsüne çarpan yolcu uçağı tarlaya indi
Dünyayı sarsan kazada yeni detay! 'Kuşkularımızı daha da artırıyor'
Dünyayı sarsan kazada yeni detay! 'Kuşkularımızı daha da artırıyor'
Ormanlardaki hayvan popülasyonunda yarı yarıya azalma
Ormanlardaki hayvan popülasyonunda yarı yarıya azalma
Hindistan'da aşırı yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor
Hindistan'da aşırı yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim