Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeniden füze denemesi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin, Güney Hamgyong eyaletine bağlı Sondok bölgesi yakınlarında kısa menzilli 3 füze ateşlediğini açıkladı.
Çoklu füze fırlatma sistemini içeren bir tatbikatın parçası olduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada, füzelerin yaklaşık 50 kilometre yüksekliğe ulaşarak 200 kilometreye yakın mesafe katettiği vurgulandı.
Kuzey Kore, 2 Mart’ta, doğusunda kıyı kesiminde yer alan Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze ateşlemişti.