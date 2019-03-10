Kuzey Kore sandık başında

Kuzey Kore'de halk her beş yılda bir düzenlenen Yüksek Halk Meclisi seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti..Fakat seçmenlerin tercih opsiyonu her seçim bölgesinden sadece bir adayla sınırlı.

Devlet Başkanı Kim Jong-un'un partisi ülkedeki yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin mutlak kontrolüne sahip. Yine de ülkede seçimler her beş yılda bir yenileniyor. Sandık başına gidenlere verilen oy kağıdında ise önceden onaylı yalnıza bir isim bulunuyor.

Seçmenlerin dilerlerse bu isimlerin üzerine çarpı atma hakkı bulunuyor ama pratikte sıkça rastlanılan bir durum değil..Ülkenin resmi haber ajansı KCNA son seçimlere katılım yüzde 99,97 oranında olduğunu sadece yurt dışında olanların oy kullanamadığını açıklamıştı. Adaylar seçimleri yüzde 100 oy oranıyla kazanmıştı.

Sosyalist Kadınlar Birliği yetkilisi Song Yang-ran "Ülkemizdeki tüm insanları bir aile gibi görüyoruz, o nedenle tek bir fikirde buluşup üzerinde anlaşılan aday için oy vereceğiz." açıklamasında bulundu.