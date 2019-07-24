banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102271
ALTIN
262.206
DOLAR
5.7103
STERLİN
7.1307
EURO
6.3668
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLISI 2 GÜN TUTUKLU
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polisten sürücülere uyarı!
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!
Karaoğlanoğlu’nda bıçakla yaralama
KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLA YARALAMA
banner306
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

Kuzey Kore, Rus gemisini alıkoydu

Kuzey Kore, Rus gemisini alıkoydu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
Kuzey Kore, Rus gemisini alıkoydu

KUZEY KORE TARAFINDAN ALIKONAN RUS BALIKÇI GEMİSİNDE 17 KİŞİLİK MÜRETTEBAT BULUNUYOR 

Kuzey Kore'nin, içerisinde 17 kişilik mürettebatın bulunduğu Rus balıkçı gemisini alıkoyduğu bildirildi. 

banner317
Rus Kommersant gazetesinin, geminin sahibi Kuzeydoğu Balıkçılık şirketinden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, Rus balıkçı gemisini 17 Temmuz'da alıkoydu.

Gemide 15'i Rus, 2'si Güney Koreli toplam 17 kişilik mürettebatın bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, geminin Kuzey Kore sınırlarını 50 mil ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonduğu ve ardından gemiyle irtibatın kesildiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların, geminin mürettebatıyla bir araya geldiği ve sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaları yürüttükleri ifade edildi. 

Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise geminin kaptanının, sınır ihlali yaptıklarını kabul ettiği ve denetleme sonunda, kanun ihlali tespit edilmemesi halinde, mürettebatın serbest bırakılacağı kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 24.07.2019 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koalisyon Güçleri Bünyesindeki Sudan Birlikleri Yemen'den Kısmen Çekildi
Koalisyon Güçleri Bünyesindeki Sudan Birlikleri Yemen'den Kısmen Çekildi
Belçika'da yüksek sıcaklık “kırmızı alarm“ seviyesinde
Belçika'da yüksek sıcaklık “kırmızı alarm“ seviyesinde
Japonya Başbakanı Abe'den Cüzzam Hastalarının Yakınlarına Özür
Japonya Başbakanı Abe'den Cüzzam Hastalarının Yakınlarına Özür
Microsoft'tan insan beyninin kopyası için 1 milyar dolarlık yatırım
Microsoft'tan insan beyninin kopyası için 1 milyar dolarlık yatırım
“İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi“
“İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi“
Hindistan'da “yıldırım“ nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
Hindistan'da “yıldırım“ nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
Ruhani: “ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadık“
Ruhani: “ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadık“
Meksika'da Kamyon Kasasında 150 Göçmen Bulundu
Meksika'da Kamyon Kasasında 150 Göçmen Bulundu
Rusya'dan Güney Kore'ye
Rusya'dan Güney Kore'ye "pişmanlık" Mesajı
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinli'yi Gözaltına Aldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim