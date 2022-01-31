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Kuzey Kore'nin füze denemesi: Uzaydan fotoğraf paylaştılar

Kuzey Kore, balistik füze denemesinde kaydedilen görüntüleri yayımladı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 11:26
Kuzey Kore'nin füze denemesi: Uzaydan fotoğraf paylaştılar

Pyongyang yönetimi, Hwasong-12 orta menzilli balistik füze (IRBM) denemesi yaptığını doğruladı.

Söz konusu deneme uluslararası sahada endişeye yol açarken Kuzey Kore, füzenin savaş başlığındaki kamerayla yakalanan görüntüleri paylaştı.

Karelerden 2'sinde fırlatma anı, diğer 2'sinde ise uçuş sırasında uzaydan çekilen görüntüler yer aldı.

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Fotoğraf: AFP

Uzaydan çekilen görüntülerde Kore yarımadası ve çevresindeki yerler görülebiliyor.

Güney Kore ve Japonya, füze savunma sistemleriyle tespit ettikten sonra Hwasong-12'nin fırlatıldığını duyuran ilk ülkeler olmuştu.

Füzenin Japonya açıklarındaki sulara inmeden önce 2 bin kilometre irtifaya ulaştığı tahmin ediliyor.

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