Kuzey Kore lideri, Trump'la görüşmek için en az 60 saat yolculuk yapacak

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un ABD Başkanı Donald Trump'la Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştireceği görüşmeye zırhlı treniyle gideceği bildirildi.

Ancak Kim'in Çin üzerinden yapacağı binlerce kilometre mesafedeki yolculuk için en az iki buçuk güne ihtiyacının olduğu belirtildi.

Görüşmeyi yakından takip eden kaynaklar, Kuzey Kore liderinin şubat sonunda gerçekleşecek zirveye yetişmek için bu hafta sonu yola çıkması gerektiğini dile getiriyor. Aynı kaynaklar, Kim'in treninin Vietnam'ın sınır kenti Dong Dang'da duracağını daha sonra Hanoi'ye kadar olan 170 kilometreyi de araçla gideceğini kaydetti.

Zirve ile ilgili bilgi veren kaynaklar, 27 -28 Şubat'ta gerçekleşecek Donald Trump - Kim Jong Un görüşmesinin Hanoi'deki sömürge döneminde resmi bina olarak kullanılan Hükümet Konağı'nda gerçekleşeceğini aktardı. Ancak diplomatik kaynaklar, basına sızan görüşme yeri ve detaylarının değişebileceğini ifade etti.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, düzenleme komitesi ile yaptığı görüşmede, hükümet için güvenliğin sağlanmasının zirvenin en öncelikli konusu olduğunu dile getirdi.

Kim ailesi trenle seyahati tercih ediyor

Trenle seyahat, Kim Jong Un, babası Kim Jong Il ve büyük babası Kim Il Sung'un tercih ettiği favori ulaşım aracı oldu.

Kuzey Kore uzmanları, Kim Jong Un'un gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinin Kim Il Sung'u anımsattığını belirtiyor.

Uzmanlar, Kim Jong Un'un babası Kim Jong Il'in yabancı heyetlerle görüşmekten pek keyif almadığı ve yurt dışı seyahatlerinden de pek hoşlanmadığını kaydediyor. Ancak Kim Jong Un'un tıpkı dedesi gibi ülke dışına gerçekleştirilen seyahatleri sevdiği ve yabancı heyetlerle bir araya gelmekten de keyif aldığını belirtiyor.