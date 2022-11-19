banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası
Polisten Girne'de dev operasyon!
Polisten Girne'de dev operasyon!
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler...
banner405

Kuzey Kore Lideri, Kıtalararası Füze Denemesinde İlk Defa Kızıyla Görüntülendi

19 Kasım 2022 Cumartesi 09:45
Kuzey Kore Lideri, Kıtalararası Füze Denemesinde İlk Defa Kızıyla Görüntülendi

 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.

"Hwasong-17" füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.

Kim'i, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kim'in yanında yer alıyor.

KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun "Ju Ae" adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Rodman, "Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum" ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.

Kim'in eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında "saygıdeğer first lady" unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Ri'nin 2012'de hamile olduğu iddia edilmişti.

- Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo'nun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.

banner360
Son Güncelleme: 19.11.2022 10:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada Her Yıl 1,3 Milyon Kişi Trafik Kazalarında Can Veriyor
Dünyada Her Yıl 1,3 Milyon Kişi Trafik Kazalarında Can Veriyor
Dünya Kupalarının İlginç Tarihi
Dünya Kupalarının İlginç Tarihi
Peru'da Havaalanına İnen Uçak Kamyonla Çarpıştı 2 Kişi Öldü
Peru'da Havaalanına İnen Uçak Kamyonla Çarpıştı 2 Kişi Öldü
Malezya'da 15. Genel Seçim İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı
Malezya'da 15. Genel Seçim İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı
Çin Devlet Başkanı Şi İle ABD Başkan Yardımcısı Harris, Apec Zirvesi'nde Görüştü
Çin Devlet Başkanı Şi İle ABD Başkan Yardımcısı Harris, Apec Zirvesi'nde Görüştü
ABD, Kuzey Kore'nin Kıtalararası Balistik Füze Denemesini Kınadı
ABD, Kuzey Kore'nin Kıtalararası Balistik Füze Denemesini Kınadı
İklim Eyleminin Hızlandırılması İçin COP27'de 4 Yeni Girişim Başlatıldı
İklim Eyleminin Hızlandırılması İçin COP27'de 4 Yeni Girişim Başlatıldı
Mısır: COP27 Konferansı Anlaşmanın Sağlanması İçin Uzatıldı
Mısır: COP27 Konferansı Anlaşmanın Sağlanması İçin Uzatıldı
AB, Yeni Uydu Sistemi Kuracak
AB, Yeni Uydu Sistemi Kuracak
Macron: “Dünyada Yalnız İki Büyük Güç, İki Kutup Görmek İsteyenler Çok“
Macron: “Dünyada Yalnız İki Büyük Güç, İki Kutup Görmek İsteyenler Çok“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim