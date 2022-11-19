banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası
Polisten Girne'de dev operasyon!
Polisten Girne'de dev operasyon!
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler...
banner405

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Kıtalararası Balistik Füze Denemesi Yaptığı Doğruladı

19 Kasım 2022 Cumartesi 14:15
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Kıtalararası Balistik Füze Denemesi Yaptığı Doğruladı

 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptığını doğrulayarak, "düşmanları" ülkesine tehdit oluşturmaya devam ederse nükleer silahla karşılık verileceğini bildirdi.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kim, füzenin en fazla 6 bin 40 kilometreye kadar çıktığını belirterek, füzenin Kore Doğu Denizi açık sularına doğru 999,2 kilometre uzaklığa fırlatıldığını ifade etti.

Kim, "Eğer düşmanlar sık sık nükleer saldırı araçları kullanarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) tehdit oluşturmaya devam ederse, partimiz ve hükümetimiz nükleer silahlarla topyekun bir şekilde karşılık verecek" ifadesini kullandı.

- Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne, yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde acil toplantı düzenlemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısıyla yapılan toplantıya, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo'nun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.

banner360
Son Güncelleme: 19.11.2022 19:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FİFA Başkanı Infantino, Batı'yı İkiyüzlülükle Suçladı
FİFA Başkanı Infantino, Batı'yı İkiyüzlülükle Suçladı
Asya'nın Siyasi Partileri, İstanbul Deklarasyonu'nda Ukrayna İçin Barış İstedi
Asya'nın Siyasi Partileri, İstanbul Deklarasyonu'nda Ukrayna İçin Barış İstedi
Cammu Keşmir Bölgesinde Çığ Altında Kalan 3 Hint Asker Öldü
Cammu Keşmir Bölgesinde Çığ Altında Kalan 3 Hint Asker Öldü
Musk, Eski Abd Başkanı Trump'ın Twitter'a Geri Dönmesi Hakkında Anket Başlattı
Musk, Eski Abd Başkanı Trump'ın Twitter'a Geri Dönmesi Hakkında Anket Başlattı
BM, PKK/YPG'nin Elinde Tuttuğu Hol Kampı'nda İki Genç Kızın Öldürülmesini Kınadı
BM, PKK/YPG'nin Elinde Tuttuğu Hol Kampı'nda İki Genç Kızın Öldürülmesini Kınadı
BM Gıda Ve Tarım Örgütü: “Su Kıtlığı, Orta Doğu'da Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor“
BM Gıda Ve Tarım Örgütü: “Su Kıtlığı, Orta Doğu'da Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor“
Dünyada Her Yıl 1,3 Milyon Kişi Trafik Kazalarında Can Veriyor
Dünyada Her Yıl 1,3 Milyon Kişi Trafik Kazalarında Can Veriyor
Dünya Kupalarının İlginç Tarihi
Dünya Kupalarının İlginç Tarihi
Peru'da Havaalanına İnen Uçak Kamyonla Çarpıştı 2 Kişi Öldü
Peru'da Havaalanına İnen Uçak Kamyonla Çarpıştı 2 Kişi Öldü
Malezya'da 15. Genel Seçim İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı
Malezya'da 15. Genel Seçim İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim