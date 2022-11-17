banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi!
Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (17 Kasım 2022)
Döviz Kurları (17 Kasım 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (17 Kasım 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (17 Kasım...
Tüp gaza zam!
Tüp gaza zam!
İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı
İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı
banner404

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlattı

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlattı

17 Kasım 2022 Perşembe 09:15
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Kangwon'dan fırlatılan kısa menzilli balistik füze, Japon Denizi'ne düştü.

Füze denemesi yerel saatle 10.48'de gerçekleşti.

Japon hükümeti, balistik füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesine düşme ihtimalinin henüz teyit aşamasında olduğunu duyurdu.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, füzeye yönelik bilgilerin analiz aşamasında olduğunu ve ülkesinin, ABD ve Güney Kore ile iş birliğini sürdüreceğini söyledi.

- "Israr ve şiddet" sorunsalı

Denemenin, Pyonyang yönetiminin, ABD'nin bölgede "genişletilmiş caydırıcılık kampanyasına" bağlı kalmaya devam etmesi halinde "daha şiddetli" askeri eylemlerde bulunacağı tehdidi sonrasında gelmesi dikkati çekti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, yaptığı açıklamada, "ABD, müttefiklerine 'güçlendirilmiş genişletilmiş caydırıcılık teklifinde' ne kadar ısrarcı olursa ve Kore Yarımadası'ndaki kışkırtıcı askeri faaliyetleri ne kadar yoğunlaştırırsa, Kuzey Kore'nin askeri karşı koyması da o kadar şiddetli olacak" demişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Hong Sik, Kuzey'in nükleer ve füze tehditlerini sürdürdüğü bir ortamda Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki güvenlik iş birliğinin oldukça önemli olduğunu açıklamıştı.

banner360
Son Güncelleme: 17.11.2022 09:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel Piyasalar Negatif Seyrediyor
Küresel Piyasalar Negatif Seyrediyor
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde Çoğunluğu Elde Etti
ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde Çoğunluğu Elde Etti
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısına İlişkin Gelişmeler
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısına İlişkin Gelişmeler
Afrika Birliği'nin G20 Üyeliği Seneye Görüşülecek
Afrika Birliği'nin G20 Üyeliği Seneye Görüşülecek
Sırbistan, Avusturya Ve Macaristan, Yasa Dışı Göçle Ortak Mücadele Edecek
Sırbistan, Avusturya Ve Macaristan, Yasa Dışı Göçle Ortak Mücadele Edecek
Yunanistan'ın ABD'nin Talebiyle Alıkoyduğu İran'a Ait Petrol Tankeri Serbest Bırakıldı
Yunanistan'ın ABD'nin Talebiyle Alıkoyduğu İran'a Ait Petrol Tankeri Serbest Bırakıldı
Rusya: Polonya'ya Düşen Füzeyle İlgili Soruşturmanın Tarafsız Olacağına Eminiz
Rusya: Polonya'ya Düşen Füzeyle İlgili Soruşturmanın Tarafsız Olacağına Eminiz
Almanya'da Enerji Krizi Nedeniyle Hayvanat Bahçesindeki “Amazon Evi“ Kapatıldı
Almanya'da Enerji Krizi Nedeniyle Hayvanat Bahçesindeki “Amazon Evi“ Kapatıldı
İsveç Parlamentosunda “Terörle Mücadele Yasa Tasarısı“ Onaylandı
İsveç Parlamentosunda “Terörle Mücadele Yasa Tasarısı“ Onaylandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim