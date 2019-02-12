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"Kuzey Kore hala nükleer silah üretse de ABD için daha az tehdit oluşturuyor"

"Kuzey Kore hala nükleer silah üretse de ABD için daha az tehdit oluşturuyor"

12 Şubat 2019 Salı 21:38
"Kuzey Kore hala nükleer silah üretse de ABD için daha az tehdit oluşturuyor"

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma, Kuzey Kore’nin nükleer silah üretmeyi sürdürdüğünü, bununla birlikte bu ülkenin nükleer silah tehdidinin geçmişe oranla düştüğünü ortaya koydu.

Amerikalı araştırmacılara göre Kuzey Kore, son iki yıl içinde nükleer silah üretimine ara vermese bile, nükleer silah denemelerini 2017 yılında askıya aldığı için bu silahların tehdit gücünde önemli bir düşüş yaşandı.

Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi tarafından kaleme alınan rapora göre nükleer silah denemelerinin yapılamaması, bu silahların tehdit gücünün düşmesindeki en önemli etken.

Raporu kaleme alan araştırmacılardan Siegfried Hecker, Reuters’e yaptığı açıklamada, uydu görüntülerinin Kuzey Kore’nin 2018 yılında nükleer silah üretimine devam ettiğini ve geçen yıl tahmini 150 kilogram zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle birlikte 5 ila 7 nükleer silah inşa ettiğini söyledi. Hecker, son imal edilenlerle birlikte Kuzey Kore’nin elinde 37 civarında nükleer silah olduğu saptamasında bulundu.

Denemeler askıya alındığı için tehdit azalıyor
ABD’deki Savunma İstihbarat Ajansı, daha önce Kuzey Kore’nin elinde 50’ye yakın nükleer başlık olduğu tahmininde bulunmuştu.

Stanford Üniversitesi raporunda, daha önce plütonyum ve zenginleştirilmiş uranyum üretmeyi başaran ve nükleer silah yapan, test eden ve dışarı gönderen Kuzey Kore’nin, denemeleri askıya aldığı için artık eskisi kadar büyük tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Rapora göre nükleer deneme yapamadıkları için Kuzey Kore, bu alanda geri gidiyor ve bu silahı dışarı teslim etme imkanı da kalmıyor.

Amerikalı uzmanlara göre bu silahlar komşu ülkeler Japonya ve Güney Kore için tehdit oluştursa bile ABD için tehlike arz etmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay sonu yapılması beklenen ikinci zirvede nükleer silahlardan arınma konusu ele alınacak.

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Abd
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