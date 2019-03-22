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Kuzey Kore, Güney'le ortak irtibat bürosundaki görevlilerini geri çekti

Kuzey Kore, Güney'le ortak irtibat bürosundaki görevlilerini geri çekti

22 Mart 2019 Cuma 09:07
Kuzey Kore, Güney'le ortak irtibat bürosundaki görevlilerini geri çekti

Kuzey Kore'nin eylülde Güney Kore ile ortak açtıkları irtibat bürosundaki görevlilerini geri çektiği bildirildi.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin sınır kent Kaesong'da yer alan ortak irtibat bürosundaki görevlilerini geri çektiğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin irtibat bürosunda bir toplantı sırasında kararını Güney Kore'ye bildirdiği ifade edilen açıklamada, bu kararın "üzücü" olduğu dile getirildi.

Güney Kore ile Kuzey Kore, geçen eylülde sınır kenti Kaesong'da ortak irtibat bürosu açmıştı.

Güney Koreli milletvekilleri ve iş adamları dahil her iki taraftan 50'şer kişinin katıldığı Kaesong'daki törende Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung Gyon, "İrtibat bürosunun açılmasıyla, Kuzey ve Güney artık tarafların 365 gün iletişim kurabileceği bir sistemle donatıldı." diye konuşmuştu.

Son Güncelleme: 22.03.2019 12:13
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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