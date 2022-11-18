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Kuzey Kore En Fazla Füze Denemesini 2022'de Yaptı

Kuzey Kore En Fazla Füze Denemesini 2022'de Yaptı

18 Kasım 2022 Cuma 14:30
Kuzey Kore En Fazla Füze Denemesini 2022'de Yaptı

 Kuzey Kore, 1976'dan beri yürüttüğü füze programında en fazla sayıda denemesini bu yıl içinde yaptı.

Kuzey Kore ordusunun sabah saatlerinde yaptığı Kıtalararası Balistik Füze (ICMB) denemesi, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım uyguladığı ülkenin füze programını yeniden dünyanın gündemine taşıdı.

Pyonyang, bu yıl içinde 31 ayrı denemede ateşlediği en az 71 füze ile bugüne dek bir yıldaki en kapsamlı faaliyetini gerçekleştirdi.

5 Ocak'ta hipersonik füze denemesi yapan Kuzey Kore, bunun yeni teknoloji füzelerinin ikinci başarılı testi olduğunu ileri sürdü.

10 Ocak'ta karadaki hipersonik planör platformundan fırlatılan güdümlü füze, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) hedefi vurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzenin orta menzilli (700 km) "Hwasong-8" füzesi olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

15 Ocak'ta iki ayrı tren platformundan 2 adet kısa menzilli (430 kilometre) "KN-23" füzesi Japon Denizi'ndeki hedeflere ateşlendi.

25 Ocak'ta iki uzun menzilli füze, 1800 kilometredeki hedefleri vurdu.

30 Ocak'ta ateşlenen orta menzilli (4500 kilometre) "Hwasong-12" füzesi, alçak eğimde 800 kilometre menzile ulaşarak Doğu Çin Denizi'nde Güney Kore'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ilan ettiği bölgeye düştü.

27 Şubat'ta Doğu Denizi'ne ateşlenen bir başka güdümlü füze, 300 kilometre menzile ulaştı.

5 Mart'ta kıtalararası menzilli (15 bin kilometre) "Hwasong-17" füzesinin düşük kapasite ve menzilli bir denemesi yapıldı.

16 Mart'ta Japonya Savunma Bakanlığı, kıtalararası menzilli füze denemesi yapıldığını ancak füzenin fırlatılışının ardından parçalandığını bildirdi.

24 Mart'ta Kuzey Kore, 4 yıl sonra ilk başarılı kıtalararası füze denemesini gerçekleştirdi. 6 bin kilometre irtifa ve 1080 kilometre menzile ulaşılan denemede, ülke ilk defa ABD topraklarına erişebilecek erimde bir kapasiteye ulaştı. Pyongyang yönetimi, füzenin yeni geliştirilen "Hwasong-17" olduğunu iddia derken, askeri uzmanlar bunun daha eski bir model ve uzun menzilli (1300 kilometre) "Hwasong-15" füzesi olduğu tahmininde bulundu.

16 Nisan'da doğu kıyısına doğru iki kısa menzilli (112 kilometre) taktik güdümlü füze ateşlendi.

4 Mayıs'ta orta menzilli (500 kilometre) güdümlü füze, Japonya'nın MEB ilan ettiği bölgenin dışındaki sulara düştü.

7 Mayıs'ta denizaltıdan ateşlendiği tahmin edilen kısa menzilli balistik füze, Japon Denizi'ne düştü.

12 Mayıs'ta Kuzey'in kısa menzilli üç balistik füze ateşlediğini bildiren Güney Kore, 25 Mayıs'ta Kuzey'in bir kıtalararası füze ile iki füze daha ateşlediğini duyurdu.

5 Haziran'da Kuzey Kore'nin 8 kısa menzilli füze ateşlediğini aktaran Japonya, 17 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin iki seyir füzesini denize ateşlediğini bildirdi.

25 Eylül'de Güney Kore, Kuzey'in Doğu Denizi'ne bir güdümlü füze ateşlediğini açıkladı. Deneme, ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan uçak gemisinin tatbikat için Seul'e gelmesinin ardından gerçekleşti.

28 Eylül'de rastgele güzergahlarda iki füze ateşlendi, 29 Eylül'de en az bir güdümlü füze fırlatıldı.

1 Ekim'de belirsiz sayıda güdümlü füzelerin ateşlendiği bildirilirken, 4 Ekim'de Kuzey Kore'den ateşlenen orta menzilli güdümlü füze, Japonya'nın üzerinden geçerek denize düştü.

6 Ekim'de belirsiz sayıda güdümlü füzelerin ateşlendiği bildirildi.

9 Ekim'de iki güdümlü füze fırlatılırken, 12 Ekim'de iki uzun menzilli füze, 2 bin kilometredeki hedefleri vurdu.

14 Ekim'de doğu kıyısına doğru kısa menzilli güdümlü füze ateşlendi.

28 Ekim'de doğu kıyısından güdümlü füzenin ateşlendiği bildirildi.

2 Kasım'da Kuzey Kore, bir günde farklı tiplerde 23 güdümlü füze ateşleyerek bir gün içindeki en kapsamlı denemesini yaptı. Füzelerden birisi, Kore Yarımadası'nın 167 kilometre açığında Seul'ün kontrolündeki Ulleung Adası yakınındaki uluslararası sulara düştü. Ada'da hava saldırısı sirenleri çalındı.

3 Kasım'da doğu kıyısından bir uzun menzilli, iki kısa menzilli güdümlü füze ateşlendi. Füzelerden biri Japonya'nın yakınından geçti.

5 Kasım'da Sarı Deniz'e (Batı Denizi) 4 kısa menzilli (130 kilometre) güdümlü füze ateşlendi.

8 Kasım'da en az bir güdümlü füze fırlatıldı.

18 Kasım'da fırlatılan kıtalararası güdümlü füze, 6 bin kilometre irtifa ve 1000 kilometre menzile ulaşarak, Japonya'nın MEB ilan ettiği bölgede denize düştü. Fırlatış, Kuzey Kore'nin bu yıl içindeki ikinci başarılı kıtalararası füze denemesi oldu.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 15:19
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