banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96361
ALTIN
269.391
DOLAR
5.5415
STERLİN
6.7360
EURO
6.1412
Korkutan kaza
KORKUTAN KAZA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da çaldığı hurdayı 55 TL karşılığı satan şahısa 4 ay hapis cezası verildi
4 AY HAPİS YATACAK
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:02
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kısmında iki balistik füze denemesi yaptığı, 30 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin 230 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, Güney Kore ve ABD tarafından yakından takip edildiği ve her türlü gelişmeye hazır olunduğu ifade edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in konuyla ilgili bilgilendirildiği ve Pyongyang yönetiminin bölgede tansiyonu artırıcı adımlardan kaçınması konusunda uyarıldığı da belirtildi. 

Bugünkü deneme, Pyongyang yönetiminin 25 Temmuz'dan bu yana yaptığı 6'ıncı füze denemesi oldu.

Öte yandan Japonya Savunma Bakanlığı füzelerin Japon karasuları ya da münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadığını bildirdi.

 "GÖRÜŞMELERİN TEKRAR BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNMEK ANLAMSIZ" 

banner317
Bu arada Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Güney ile müzakerelere devam etme düşüncesi taşımadığı ve görüşmelerin, Güney Kore ile ABD ortaklığındaki tatbikatlar bittiğinde tekrar başlayacağını düşünmenin "anlamsız" olduğu belirtildi. 

Açıklamada, "Şu an ne hissettiğimizi anlayabilirler. Güney Koreli yetkililerle konuşacak bir şeyimiz de onlarla tekrar (müzakerelere) oturma düşüncemiz de yok." ifadelerine yer verildi.

Pyongyang yönetimi daha önce de Seul yönetiminin ABD ile yürütülen askeri tatbikat için "makul bir mazeret" sunmadığı sürece diyaloğun devam edemeyeceğini belirtmişti.

GÜNEY KORE VE ABD'DEN ORTAK ASKERİ TATBİKAT

ABD ve Güney Kore arasında 5 Ağustos'ta, "19-2 DongMaeng" ismi verilen ortak tatbikatın başladığı belirtilmişti. Müttefiklerin, Kore Yarımadası'nda oluşabilecek beklenmedik durumlarla başa çıkma kabiliyetlerini geliştirme amacını taşıyan tatbikatın, 20 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "19-2 DongMaeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini belirtmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından 6 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatlarının, taraflar arasındaki barış görüşmelerine aykırı olduğu kaydedilmişti.

 

Son Güncelleme: 16.08.2019 11:44
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Füze Denemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrailli Bakanın Yahudi Şeriatı Talebi Ülkeyi Karıştırdı
İsrailli Bakanın Yahudi Şeriatı Talebi Ülkeyi Karıştırdı
Hondajet 2019'un İlk Yarısında Sınıfının En Çok Satan Uçağı Oldu
Hondajet 2019'un İlk Yarısında Sınıfının En Çok Satan Uçağı Oldu
ABD'de suçsuz yere hapis yatan kişiye 1,3 milyon dolar tazminat ödenecek
ABD'de suçsuz yere hapis yatan kişiye 1,3 milyon dolar tazminat ödenecek
Bm Güvenlik Konseyi Cammu Keşmir gündemiyle toplanıyor
Bm Güvenlik Konseyi Cammu Keşmir gündemiyle toplanıyor
Çin'de heyelan: 7 ölü
Çin'de heyelan: 7 ölü
Japonya'da Krosa tayfunu
Japonya'da Krosa tayfunu
Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı
Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı
İtalya'da hükümet krizi karşılıklı açıklamalarla sürüyor
İtalya'da hükümet krizi karşılıklı açıklamalarla sürüyor
Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi
Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim