Kuzey Kore'de sel: Binlerce kişi tahliye edildi

Kuzey Kore devlet televizyonunun haberinde, Kuzey Kore'nin kuzeydoğu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların bin 170 evi yıktığı, sular altında bıraktığı ve evlerde yaşayan 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edilmek zorunda kaldığı açıklandı.

Güney Hamyong eyaletinde etkili olan sağanak yağışların yüzlerce hektarlık tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok köprüyü yıktığı ifade edildi.

Henüz herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölge birkaç gün boyunca şiddetli yağış almaya devam edecek.