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Kuzey İrlanda dik tasarımlı plastik banknotları piyasaya sürüyor

Kuzey İrlanda dik tasarımlı plastik banknotları piyasaya sürüyor

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
Kuzey İrlanda dik tasarımlı plastik banknotları piyasaya sürüyor

Kuzey İrlanda merkezli Ulster bank polimer tabanlı ve dik tasarımlı 5 ve 10 sterlinlik banknotlarını tanıttı.

Sahtesini yapımı daha zor olan ve kağıtlara göre daha dayanıklı olan yeni banknotlar 27 Şubat'tan itibaren dolaşıma girecek. Bu paralarda güvenliği arttırmak için renk değiştiren mürekkeple basılmış Ulster Bank logosu ve kabartmalar gibi özellikler bulunuyor.

Birleşik Krallığın geri kalanında 2016 yılından itibaren plastik para basımına başlanmıştı. Fakat dikey tasarım bir ilk olacak. Yaşayan doğa temalı banknotların üzerinde Kuzey İrlanda'ya özgü çiçekler ve hayvanların resimleri bulunuyor.

Kuzey İrlanda'da halihazırda dört bankanın para basma yetkisi bulunuyor ve 1929 yılından beri basılan özgün banknotlardan dolaşımda olanların değerinin 2,5 milyar sterlin civarın olduğu tahmin ediliyor. Sterlin'le eşdeğer olsalar da Kuzey İrlanda dışında geçerlilikleri bulunmayan bu paraları basan bankalar her banknot için İngiltere Merkez Bankası'nda karşılık ayırmak zorunda.

Para basma yetkisi olan diğer bankalardan Danske ve Bank of Ireland'da 2019 yılından itibaren plastik paraya geçeceklerini açıkladı.

First Trust Bank ise para basımına son vereceğini ve İngiltere Merkez Bankası tarafından basılan paraları kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Banka ayrıca piyasadaki banknotların geçerliliğini Haziran 2022'ye kadar sürdüreceğini duyurdu.

Plastik para kullanan ülkeler hangileri?
Polimer olarak tanımlanan çok moleküllü plastik malzemeden yapılan banknotlar ilk olarak Avustralya'da kullanılmaya başlandı. 1988 yılında dolaşıma sokulan paralar 1996'dan itibaren tek banknot oldu ve kağıt paraların kullanımına son verildi.

O tarihtan bu yana plastik elliden fazla ülke plastik para kullanmaya başladı. Doksanlarda Batı Samoa, Brunei, Endonezya, Tayland, Sri Lanka, Malezya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Romanya, Singapur, Kuveyt, Tayvan ve Zambia plastik para kullanmaya başlayan ülkeler oldu.

2000'li yıllarda onları Brezilya, Çin, Bangladeş, Nepal, Nijerya, İsrail, Vietnam, Şili, Fiji, Hong-Kong, Guatemala ve Nikaragua; 2010'lu yıllarda ise Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Mozambik, Hindistan, Mauritus, Lübnan, Polonya, Trinidad ve Tobago, Maldivler, Cape Verde, Paraguay, Honduras, Vanuatu, Kosta Rika ve Birleşik Krallık takip etti.

Anahtar Kelimeler:
Irlanda Plastik Banknot
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