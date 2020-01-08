banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112876
ALTIN
296.115
DOLAR
5.9469
STERLİN
7.7359
EURO
6.6089
Güzelyurt’ta bir bina çöktü!
GÜZELYURT’TA BİR BİNA ÇÖKTÜ!
Lefkoşa-Girne yolunda trafik kazası
YİNE KAZA!
Lefkoşa Girne yolu trafiğe açık
LEFKOŞA GİRNE YOLU TRAFİĞE AÇIK
Sürücülere bir uyarı daha
SÜRÜCÜLERE BİR UYARI DAHA

Kuveyt Resmi Ajansı: “twıtter Hesabımız Hacklendi, Abd Birlikleri Ülkeden Çekilmiyor”

Kuveyt, 8 Ocak 20 : Kuveyt resmi ajansı (KUNA), sosyal medya hesabının hacklendiğini dolayısıyla

Kuveyt Resmi Ajansı: “twıtter Hesabımız Hacklendi, Abd Birlikleri Ülkeden Çekilmiyor”

Kuveyt, 8 Ocak 20 : Kuveyt resmi ajansı (KUNA), sosyal medya hesabının hacklendiğini dolayısıyla

08 Ocak 2020 Çarşamba 15:51
Kuveyt Resmi Ajansı: “twıtter Hesabımız Hacklendi, Abd Birlikleri Ülkeden Çekilmiyor”

Kuveyt, 8 Ocak 20 : Kuveyt resmi ajansı (KUNA), sosyal medya hesabının hacklendiğini dolayısıyla "ABD birliklerinin ülkeden çekileceği yönündeki paylaşımların" kendilerine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KUNA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Twitter hesabımız ele geçirildi. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanlığı tarafından ABD birliklerinin Kuveyt'ten çekildiği yönünde hesabımızda paylaşılan haber gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

banner317
ABD güçlerinin Kuveyt'ten çekilmediği teyit edilen açıklamada, söz konusu yalan haberin sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi. 

KUNA'nınTwitter hesabında, "Savunma Bakanı Ahmed Mansur el-Ahmed es-Sabah'ın ABD birliklerinin 3 gün içerisinde Arifcan Askeri Kampı'ndan çekileceği" şeklindeki açıklaması paylaşılmıştı.  

(AA/RU/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump: “İran'ın saldırılarında hiçbir Amerikan askeri zarar görmedi”
Trump: “İran'ın saldırılarında hiçbir Amerikan askeri zarar görmedi”
İran'da yarın milli yas ilan edildi
İran'da yarın milli yas ilan edildi
BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı
BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı
Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması
Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması
Hindistan'da Tecavüz Sanıkları Hakkında İdam Kararı Verildi
Hindistan'da Tecavüz Sanıkları Hakkında İdam Kararı Verildi
Avustralya'daki Yangınların Dumanları Brezilya'ya Ulaştı
Avustralya'daki Yangınların Dumanları Brezilya'ya Ulaştı
Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı mahkeme salonunu karıştırdı
Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı mahkeme salonunu karıştırdı
Ab'den Brexıt Sonrası Geçiş Süreci Ve Müzakereler Konusunda Uyarı
Ab'den Brexıt Sonrası Geçiş Süreci Ve Müzakereler Konusunda Uyarı
Hamaney: “Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir “
Hamaney: “Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir “
İran: “Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu”
İran: “Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim