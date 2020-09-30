Kuveyt Emiri\'nin Cenaze Törenine Sadece Akrabaları Katılacak

Kuveyt, 30 Eylül 20 : Kuveyt Emirlik Divanı, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın cenaze merasiminin sadece akrabalarının katılımıyla düzenleceğini açıkladı.
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Kuveyt Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.
Ülkede ayrıca Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle 40 günlük yas ve devlet kurumlarında 3 gün süreyle tatil ilan edilmişti.
(AA/HUR/ŞEB)