Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanma korkusu başladı!
Kapanma korkusu başladı!
Özersay artık acemi değil
Özersay artık acemi değil
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Gelin aşıları birlikte konuşalım
Gelin aşıları birlikte konuşalım
banner376

Kuş gribi yüzünden binlerce hayvan itlaf ediliyor

Senegal'de tespit edilen kuş gribi (H5N1) nedeniyle 42 bin kümes hayvanı itlaf edildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
Kuş gribi yüzünden binlerce hayvan itlaf ediliyor
banner337
banner351

Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Aralık'ta başkent Dakar'a 50 kilometre mesafedeki Pout kentinde özel bir çiftlikte kuş gribine rastlandığı bildirildi.

banner341
Olaydan sonra 42 bin yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtilen açıklamada, halihazırda 58 bin kanatlı hayvanın da hastalık nedeniyle telef olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yumurta tavuklarından alınan 2 bin 723 yumurtanın da itlaf edildiği vurgulandı.

Hastalığın şu an için sadece Pout'da görüldüğü ve çiftlikte çalışanların da testlerinin negatif olduğu bilgisi paylaşıldı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Senegal Kuş GribiKuş GribiHayvan Itlafı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü
Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü
Trump: "Bizi susturamayacaksınız"
Trump: "Bizi susturamayacaksınız"
Avrupa'da noel tatili sonrası can kayıplarında artış
Avrupa'da noel tatili sonrası can kayıplarında artış
İspanya'da kırmızı alarm verildi
İspanya'da kırmızı alarm verildi
FBI, ABD'deki kongre baskınının izini sürüyor!
FBI, ABD'deki kongre baskınının izini sürüyor!
İngiltere ve Fransa'dan Moderna aşısına onay
İngiltere ve Fransa'dan Moderna aşısına onay
AstraZeneca aşısı için tarih verildi
AstraZeneca aşısı için tarih verildi
BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek
BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek
Boeing 2.5 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek
Boeing 2.5 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek
Kongre baskınında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kongre baskınında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim