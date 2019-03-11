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Küresel Petrol Talebi Artacak

Ankara, 11 Mart 19 :  Küresel petrol talebi, 2019-2024 döneminde günlük 7,1 milyon varil artarak 106,4 milyon varile ulaşacak.

Küresel Petrol Talebi Artacak

Ankara, 11 Mart 19 :  Küresel petrol talebi, 2019-2024 döneminde günlük 7,1 milyon varil artarak 106,4 milyon varile ulaşacak.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:06
Küresel Petrol Talebi Artacak

Ankara, 11 Mart 19 :  Küresel petrol talebi, 2019-2024 döneminde günlük 7,1 milyon varil artarak 106,4 milyon varile ulaşacak.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) küresel petrol piyasası analizini içeren "2019 Petrol Raporu"na göre, ABD, Brezilya, Kanada ve Norveç'te petrol üretimi artacak. Bu dönemde küresel petrol arzındaki büyümenin yüzde 70'i ABD'den gelecek.

Küresel petrol arzına en fazla katkı yapacak ülkelerin, 2019-2024 döneminde ABD, Brezilya, Irak, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebi ise 2019-2024 döneminde günlük 7,1 milyon varil artarak 106,4 milyon varile yükselecek. Küresel ölçekte petrol talebinin artmasında Asya'daki ekonomik büyüme ve ABD'deki petrokimya endüstrisi etkili olacak.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretiminin ise 2024'e kadar günlük 380 bin varil azalacağı öngörülüyor.

Raporda görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, küresel petrol endüstrisinde gelecek dönemde olağandışı değişikliklerin olabileceğini belirterek, ayrıca söz konusu 5 yıllık dönemde ABD’nin küresel petrol piyasasında etkisini sürdüreceğini kaydetti.

(AA/FG)

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