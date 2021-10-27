Küresel sıcaklık artacak

Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres, raporun bulgularını İngiltere'de önümüzdeki hafta başlayacak olan COP 26 iklim zirvesine hazırlanan dünya liderleri için "gürleyen bir ikaz" olarak tanımladı.

Raporda bu rakamın Paris İklim Anlaşması'nda hedeflenden çok yüksek olduğu ve iklim üzerinde çok yıkıcı değişimlere neden olacağı uyarısında bulundu.

Paris İklim Anlaşması'nda küresel ısınmanın sanayileşme dönemi öncesindeki sıcaklıkların 1,5 derece üzerinde tutulması hedeflenmişti. Bu hedefin tutturulabilmesi için önümüzdeki sekiz yılda salınacak yıllık sera gazı miktarının yarı yarıya azaltılması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Danimarka Teknik Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu hazırlanan rapor, verilen taahhütlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi durumunda sıcaklık artışının 2,2 derece ile sınırlı tutulabileceğini belirtiyor.

Bu rakam bile Paris İklim Anlaşması ile belirlenen üst sınır olan 2,0 derecenin üzerinde. Buna rağmen birçok ulusal iklim planı eyleme geçme tarihini 2030 sonrasına erteledi.

METAN GAZI EMİSYONUNU AZALTMA VE KARBON PİYASALARI

Öte yandan raporda fosil yakıtlar, atıklar ve tarım sektörünün neden olduğu metan gazı emisyonunda azaltmaya gidilmesinin emisyon farkını kapamaya ve kısa vadede küresel ısınmayı azaltmada etkili olabileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca karbon piyasalarının da emisyonun azaltılmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekildi, ancak bu durumun yalnızca açıkça tanımlanmış ve gerçek azaltım hedefleyen kuralların varlığı durumunda mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Rapor bu konudaki ilerlemenin takibinin ve şeffaflığın da önemine vurgu yaptı.