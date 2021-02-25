Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 113 milyon 101 bin 503, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 508 bin 941 ,iyileşen kişi sayısı ise 88 milyon 723 bin 474.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 974 bin 623.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 46 bin 914,

- Brezilya 10 milyon 326 bin 8,

- Rusya 4 milyon 200 bin 902,

- İngiltere 4 milyon 144 bin 577,

- Fransa 3 milyon 661 bin 410,

- İspanya 3 milyon 170 bin 644,

- İtalya 2 milyon 848 bin 564,

-Türkiye 2 milyon 665 bin 194,

-Almanya 2 milyon 416 bin 37,

-Yunanistan 184 bin 686,

-Güney Kıbrıs 33 bin 710,

-KKTC 3297.