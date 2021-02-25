banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çaygür efsunlu muydu?
Çaygür efsunlu muydu?
Saner neyin altına imza atacak!
Saner neyin altına imza atacak!
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Hayalperestler iş başında
Hayalperestler iş başında
banner376

Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

25 Şubat 2021 Perşembe 09:00
Küresel salgında son durum
banner337
banner391

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 113 milyon 101 bin 503, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 508 bin 941 ,iyileşen kişi sayısı ise 88 milyon 723 bin 474.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 974 bin 623.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 46 bin 914,

- Brezilya 10 milyon 326 bin 8,

- Rusya 4 milyon 200 bin 902,

- İngiltere 4 milyon 144 bin 577,

banner341
- Fransa 3 milyon 661 bin 410,

- İspanya 3 milyon 170 bin 644,

- İtalya 2 milyon 848 bin 564,

-Türkiye 2 milyon 665 bin 194,

-Almanya 2 milyon 416 bin 37,

-Yunanistan 184 bin 686,

-Güney Kıbrıs 33 bin 710,

-KKTC 3297.

banner360
Son Güncelleme: 25.02.2021 10:30
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev işlerine yardım etmeyen kocaya tazminat!
Ev işlerine yardım etmeyen kocaya tazminat!
Koronavirüs vaka sayılarında artış hızı düşüyor
Koronavirüs vaka sayılarında artış hızı düşüyor
Koronavirüsle mücadelede dijital seyahat kartı uygulaması geliyor
Koronavirüsle mücadelede dijital seyahat kartı uygulaması geliyor
İklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmeler başladı
İklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmeler başladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
AB Komisyonu 6 üye ülkeden serbest dolaşımı kısıtlamamasını istedi
AB Komisyonu 6 üye ülkeden serbest dolaşımı kısıtlamamasını istedi
Covid-19 antikorları hamilelikte bebeğe geçiyor
Covid-19 antikorları hamilelikte bebeğe geçiyor
Elektrik direğinin tepesinde mekik çekti!
Elektrik direğinin tepesinde mekik çekti!
Avustralya’da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı
Avustralya’da 17 bin 300 yıllık kanguru çizimine rastlandı
Rusya'dan AB’nin yaptırım kararına tepki
Rusya'dan AB’nin yaptırım kararına tepki

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim