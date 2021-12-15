banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güney Kıbrıs'ta iş arayanlara müjde
Güneyde iş imkanı!
Simit yemek bile lüks oldu
Simit yemek bile lüks oldu!
UBP'de itirazlar sonuç vermedi
İtirazlar işe yaramadı!
Federasyon defteri kapandı mı demiştiniz!
Federasyon defteri kapandı mı demiştiniz!
banner405

Küresel piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı netleşti

Yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu.

15 Aralık 2021 Çarşamba 21:19
Küresel piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı netleşti

Küresel piyasalarda, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler açıklanan ABD Merkez Bankası'nın kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Fed faizi beklentiler dahilinde yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar Dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolar indirdi. Fed, Ocak ayında toplam varlık alım miktarını 60 milyar dolara indirmeye karar verdi.

banner341
Son dakika: Ermenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyor

Fed'in Faiz açıklamasında şu notlar yer aldı:

Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz. Gelecekte varlık alımının Ocak ayı ile benzer hızda azaltılması büyük olasılık.

Enflasyon pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldi. Enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçildi. Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı. İstihdam artışları güçlü. Ekonomi görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: “Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var“
DSÖ: “Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var“
AB: "Türkiye ile ortak çıkar alanlarında işbirliği yapmaya kararlıyız"
AB: "Türkiye ile ortak çıkar alanlarında işbirliği yapmaya kararlıyız"
İngiltere 'kırmızı' seyahat listesini güncelledi: 11 Afrika ülkesi çıkarıldı
İngiltere 'kırmızı' seyahat listesini güncelledi: 11 Afrika ülkesi çıkarıldı
Pfizer, Omicron'a karşı yüzde 89 etkili ilaç üretti
Pfizer, Omicron'a karşı yüzde 89 etkili ilaç üretti
AB'den sivil toplum kuruluşlarına 1,5 milyar euroluk destek
AB'den sivil toplum kuruluşlarına 1,5 milyar euroluk destek
IMF'den İngiltere'ye Omicron için 'acil durum planı' tavsiyesi
IMF'den İngiltere'ye Omicron için 'acil durum planı' tavsiyesi
Araştırma: Dünya ısındıkça ABD'de kış kasırgaları daha güçlü hale gelebilir
Araştırma: Dünya ısındıkça ABD'de kış kasırgaları daha güçlü hale gelebilir
Rusya uyardı: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabiliriz
Rusya uyardı: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabiliriz
Çip endüstrisine talep artıyor
Çip endüstrisine talep artıyor
AB'den yeni düzenleme: Reşit olmayana doğrudan reklam yapılmayacak
AB'den yeni düzenleme: Reşit olmayana doğrudan reklam yapılmayacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim