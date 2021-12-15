Küresel piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı netleşti

Küresel piyasalarda, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler açıklanan ABD Merkez Bankası'nın kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Fed faizi beklentiler dahilinde yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar Dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolar indirdi. Fed, Ocak ayında toplam varlık alım miktarını 60 milyar dolara indirmeye karar verdi.

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Fed'in Faiz açıklamasında şu notlar yer aldı:

Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz. Gelecekte varlık alımının Ocak ayı ile benzer hızda azaltılması büyük olasılık.



Enflasyon pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldi. Enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçildi. Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı. İstihdam artışları güçlü. Ekonomi görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya.