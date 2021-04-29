banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Olmadı Devlet bey
Olmadı Devlet bey
Cenevre’de devlet peşindeyiz peki ya burada…
Cenevre’de devlet peşindeyiz peki ya...
Kritik, mritik değil işte!
Kritik, mritik değil işte!
Hangisi daha ‘’Asil Köylü’’?
Hangisi daha ‘’Asil Köylü’’ ?
banner376

Küresel ısınmanın en büyük ispatı!

Uydu verileri, buzulların daha hızlı eridiğini, 15 yıl öncesine göre yılda yüzde 31 daha fazla kar ve buz kaybettiğini ortaya koydu.

29 Nisan 2021 Perşembe 08:30
Küresel ısınmanın en büyük ispatı!
banner337

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, NASA'nın Terra uydusundan alınan 20 yıllık verileri kullanarak, dünyadaki 220 bin buzulun 2015'ten bu yana yılda 328 milyar tondan fazla buz ve kar kaybettiğini tespit etti.

Araştırmada, 2015-2019 döneminde yıllık erime oranının, 2000-2004 dönemine göre yılda 78 milyar ton daha fazla olduğu belirtildi.

banner341
Kaybedilen su hacmi son 20 yılda iki katına çıktı

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve Fransa'daki Toulouse Üniversitesinde buzulbilimci Romain Hugonnet, kaybedilen su hacminden ayrı olarak küresel incelme oranlarının son 20 yılda iki katına çıktığını kaydetti.

Dünyadaki buzul kaybının yarısının ABD ve Kanada'da gerçekleştiğine işaret eden Hugonnet, Alaska'daki erime oranının "dünyadaki en yüksek oranlar arasında" olduğunu aktardı.

Hugonnet buzullardaki erimelerin, küresel sıcaklık artışını yansıttığını ifade etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel ısınmaBuzullar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü uzaya gönderildi
Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü uzaya gönderildi
Salgınla mücadelede son durum
Salgınla mücadelede son durum
ABD mentollü sigaraları yasaklayacak!
ABD mentollü sigaraları yasaklayacak!
Aşı araştırması
Aşı araştırması
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
Şahin: “Türkiye’ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak onları önce üretmek zorundayız“
Şahin: “Türkiye’ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak onları önce üretmek zorundayız“
Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı
Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı
Çin, Kovid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için diğer ülkelerin aşılarıyla karıştırmayı planlıyor
Çin, Kovid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için diğer ülkelerin aşılarıyla karıştırmayı planlıyor
Aşının tek dozu aile içi bulaşı yüzde 50 azaltıyor
Aşının tek dozu aile içi bulaşı yüzde 50 azaltıyor
Abd Başkanı Joe Biden, asgari ücret artışına ilişkin kararnameyi imzaladı
Abd Başkanı Joe Biden, asgari ücret artışına ilişkin kararnameyi imzaladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim