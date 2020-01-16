banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122141
ALTIN
294.344
DOLAR
5.8868
STERLİN
7.6775
EURO
6.5664
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
45 gün cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Lefkoşa'da kaza!
LEFKOŞA'DA KAZA

Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

ABD'de bilim insanları, son 10 yılın, şimdiye kadar dünyada ölçülen en sıcak dönem olduğunu bildirdi.

Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

ABD'de bilim insanları, son 10 yılın, şimdiye kadar dünyada ölçülen en sıcak dönem olduğunu bildirdi.

16 Ocak 2020 Perşembe 07:29
Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), dünya yüzeyinde kara ve denizlerden alınan sıcaklık okumalarıyla ilgili verileri açıkladı.

Açıklamada, 2010-2020 yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14,7 derece olarak tespit edildiği, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğu kaydedildi.

İklim kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1880'den bu yana son 10 yılda en sıcak 8 yılın yaşandığına dikkati çeken yetkililer, 2019 yılının ise 140 yıl içinde ikinci en sıcak yıl olduğunu vurguladı.

banner317
Birçok bilim insanının, orman yangınlarının, buzulların erimesinin, şiddetli hava olaylarının insani faaliyetlerle bağlantılı olduğuna işaret ettiği belirtilen açıklamada, gelecek yılın daha sıcak geçmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt, 1960'lardan bu yana her 10 yılın bir öncekinden daha sıcak geçtiğini vurgulayarak, “Kömür, petrol ve gazın yakılmasından kaynaklı sera gazlarını stabilize edene kadar bu artış her yıl gördüğümüzün bir parçası olacak.” ifadesini kullandı.

"YILIN GERİ KALANININ NE GETİRECEĞİNDEN KORKUYORUM"

Georgia Tech İklim Bilimcisi Kim Cobb, 2020'ye korkunç iklim verileri ile başlandığını belirterek, "Hızlı bir şekilde küresel sıcaklık rekorlarını kırdığımızı düşünmek ayıltıcı. Yılın geri kalanının ne getireceğinden korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 16.01.2020 10:37
Anahtar Kelimeler:
Küresel ısınma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın Azil maddelerini senatoya yolladı
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın Azil maddelerini senatoya yolladı
Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi
Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan “AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın“ çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan “AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın“ çağrısı
Putin’in yeni başbakan adayı Mişustin
Putin’in yeni başbakan adayı Mişustin
Rusya'da hükümet istifa etti
Rusya'da hükümet istifa etti
Endonezya'da deniz seviyesinin yükselmesi sonucu 2 ada su altında kaldı
Endonezya'da deniz seviyesinin yükselmesi sonucu 2 ada su altında kaldı
AB, Libya'dan olası göç dalgasına hazırlanıyor
AB, Libya'dan olası göç dalgasına hazırlanıyor
Nesli tükenmekte olan Kuzey Beyaz Gergedanı kurtuluyor
Nesli tükenmekte olan Kuzey Beyaz Gergedanı kurtuluyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim