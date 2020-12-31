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Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da en yüksek ikinci zirve olarak bilinen Humboldt Zirvesindeki son buzul kütlesi küresel ısınma nedeniyle hızla eriyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 09:50
Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da en yüksek ikinci zirve olarak bilinen Humboldt Zirvesindeki son buzul kütlesi küresel ısınma nedeniyle hızla eriyor.

El Nacional internet sitesinin haberine göre, Venezuelalı araştırmacılar, ülkenin kuzeybatısındaki Sierra Nevada de Merida Dağı'nın zirvesinde yer alan Humboldt Zirvesindeki son buzulun erimek üzere olduğunu bildirdi. 

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Araştırmacıların Mayıs 2019 ila Ekim 2020’de iklim değişikliğinin etkilerini belgelemek amacıyla topladıkları kayıtlara göre, Humboldt Zirvesindeki son buz kütlesinin tamamen erimesine çok az süre kaldı. 

Bilim adamlarına göre, buzulun başlangıçtaki büyüklüğü 300 futbol sahası genişliğindeydi. 

20. yüzyıl boyunca yükselen atmosferik sıcaklıklar buzulların hızla küresel daralmasına neden olurken, Tropik And Dağları bu değişikliklerden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel ısınmaVenezueladaki Son Buzul
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