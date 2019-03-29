banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91989
ALTIN
232.898
DOLAR
5.6162
STERLİN
7.3585
EURO
6.3099
Gökhan Naim cinayetinde 3 yeni tutuklama
Son Dakika
Gökhan Naim cinayetinde 3 yeni...
Mağusa-Lefkoşa anayolundaki kaza ile ilgili polis açıklaması
POLİSTEN AÇIKLAMA GELDİ
Gökgürültülü sağanak yağmur geliyor
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Afrika Davası sürüyor
AFRİKA DAVASI SÜRÜYOR
banner307

Küresel ısınma kaynaklı aşırı hava koşulları 2018'de 62 milyon kişiyi etkiledi

Küresel ısınma kaynaklı aşırı hava koşulları 2018'de 62 milyon kişiyi etkiledi

29 Mart 2019 Cuma 07:47
Küresel ısınma kaynaklı aşırı hava koşulları 2018'de 62 milyon kişiyi etkiledi

Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava koşullarının sebep olduğu doğal afetlerin 2018'de 62 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütünün dün açıklanan ''Küresel İklim Durumu'' raporunda, iklim değişikliğinin ''fiziksel ve finansal etkilerininin arttığı'' vurgulandı.

Rekor seviyedeki sera gazı salınımının küresel sıcaklıkları giderek daha tehlikeli sevileyelere yükselttiği belirtilen raporda, son dört yılın şimdiye kadar kaydedilen en sıcak seneler olduğu ifade edildi.

Örgütün 1994'te ilk raporu yayımlandığında atmosferdeki milyon parçacık (ppm) içindeki karbondioksit yoğunluğunun 357.0 ppm olduğu ancak geçen yılki ortalamanın 405.6 ppm'ye ulaştığına dikkatin çekildiği raporda, sera gazı salınımlarının daha fazla artmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, ''2018'te aşırı hava koşullarının neden olduğu doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi.'' ifadesine yer verildi.Rapora göre, 35 milyon kişi sellerleden, 9 milyon kişi ise kuraklıktan etkilenirken, Avrupa, ABD ve Japonya'da sıcak hava dalgası ile orman yangınlarına bağlı bin 600'den fazla ölüm yaşandı.

Örgüt, raporunda deniz seviyelerinin de 2018'de bir önceki yıla göre 3.7 mm yükseldiğini bildirdi.

''DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTADAYIZ''

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporun açıklandığı BM Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 23 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek İklim Zirvesi'ne katılacak liderlere, ''Konuşmayla değil planla gelin'' çağrısı yaptı.

Guterres, dönüşü olmayan bir noktaya gelindiği uyarısında bulunarak, iklim değişikliğine karşı çabaların artırılmasını istedi.

Paris İklim Anlaşması'nda küresel sıcaklık ortalamasının 1,5 dereceden fazla artmasını önleme hedefine ulaşılabilmesi için sera gazı salınımının 2030 yılında 2010 yılına göre net olarak yüzde 45 azaltılması, 2050 yılı itibariyle net olarak sıfırlanması gerektiği ifade ediliyor.

Son Güncelleme: 29.03.2019 10:52
Anahtar Kelimeler:
Küresel ısınma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da FETÖ'ye ait bir okul daha TMV'ye devrediliyor
Afganistan'da FETÖ'ye ait bir okul daha TMV'ye devrediliyor
KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü
KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü
Filipinler'de çatışma
Filipinler'de çatışma
Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon İle Görüşecek
Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon İle Görüşecek
Centcom'da görev değişimi
Centcom'da görev değişimi
İspanya'da yaşayan İngilizler Brexit'in gerçekleşmesini istemiyor
İspanya'da yaşayan İngilizler Brexit'in gerçekleşmesini istemiyor
Venezuela’da Guaido'ya 15 yıl kamuda görev alma yasağı
Venezuela’da Guaido'ya 15 yıl kamuda görev alma yasağı
Pompeii'de fast food'un 2 bin yıllık atası ortaya çıktı
Pompeii'de fast food'un 2 bin yıllık atası ortaya çıktı
Bangladeş'te çok katlı binada yangın: En az 25 ölü
Bangladeş'te çok katlı binada yangın: En az 25 ölü
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim