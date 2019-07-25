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Küresel ısınma emsalsiz boyutta

Dünyada daha önce de sıcak ve soğuk dönemler yaşandı. Ancak son 2 bin yılın sıcaklık trendlerini inceleyen araştırmacılar, içinde bulunduğumuz çağda yaşanan küresel ısınmanın emsalsiz olduğunu belirtiyor.

Küresel ısınma emsalsiz boyutta

Dünyada daha önce de sıcak ve soğuk dönemler yaşandı. Ancak son 2 bin yılın sıcaklık trendlerini inceleyen araştırmacılar, içinde bulunduğumuz çağda yaşanan küresel ısınmanın emsalsiz olduğunu belirtiyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:48
Küresel ısınma emsalsiz boyutta

Dünyada daha önce de sıcak ve soğuk dönemler yaşandı. Ancak son 2 bin yılın sıcaklık trendlerini inceleyen araştırmacılar, içinde bulunduğumuz çağda yaşanan küresel ısınmanın emsalsiz olduğunu belirtiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre 20. yüzyılın son döneminde sıcaklıklar son 2 bin yılda görülmemiş bir hızla yükseliş kaydetti.

Son 2 bin yıla ait bölgesel sıcaklık trendlerine ilişkin ayrıntılı bir araştırmaya dayanan makale, küresel sıcaklıklardaki dalgalanmalar konusunda detaylı bir analiz sunuyor.

Araştırma sonuçları insan faaliyetlerinin küresel ısınma üzerinde doğrudan etkisi olduğu yönündeki argümanı destekleyici nitelikte. Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre modern insanlık tarihinin hiçbir evresinde sıcaklıklar, fosil yakıt tüketimine dayalı ekonomilerin geliştiği, üretim ve tüketimin emsali görülmemiş bir şekilde arttığı 20. yüzyıldaki gibi hızlı bir yükseliş sergilemedi.

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SICAKLIK DEĞİŞİMİ ARTIK BÖLGESEL DEĞİL, KÜRESEL

Araştırma, Kuzey Avrupa'da yaşanan ve "Küçük Buzul Çağı" olarak adlandırılan dönemdekine benzer olağandışı iklim değişikliklerinin yaşanmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak söz konusu dönemde küresel sıcaklık dalgalanmaların bölgesel olarak meydana geldiğine ve birbirinden farklı zamanlarda yaşandığına dikkat çekiliyor. Oysa son araştırmalar, içinde bulunduğumuz yüzyılda sıcaklıkların tüm dünyada ve aynı zamanda yükseliş gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bölgesel sıcaklık trendlerinin değişimini inceleyen araştırmacılar, gezegenin yakın zamandaki iklim geçmişinin kapsamlı bir çizelgesini hazırlamak için modern sıcaklık ölçümlerinden, ağaç halkalarından, çökeltilerden ve mercan resiflerinden elde edilen yaklaşık 700 sıcaklık göstergesini içeren verileri kullandı.

Elde edilen verileri yorumlayan Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nden araştırmacı Nathan Steiger, geçmişteki sıcaklık değişiminin bölgesel olduğunu ifade ediyor. Steiger, "Yaşadığımız sıcaklık çağı ise küresel bir dönem. Dünyanın yüzde 98'inde endüstri devrimi sonrası yaşanan bir ısınma ile karşı karşıyayız. Bu durum, son 2 bin yılda gerçekleşen iklim değişikliklerinden farklılık gösteriyor." dedi.

Nature Geoscience'da yayınlanan ve İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden bilim insanlarının imzasını taşıyan başka bir araştırma da bu görüşü destekliyor. Araştırmada, sıcaklık artışının dünyanın yüzde 98’ini etkilemesinin, insanların faaliyetlerinden kaynaklanan "küresel ısınmanın emsalsiz boyutta" olduğuna dair güçlü bir emare oluşturduğu vurgulanıyor.

Son Güncelleme: 25.07.2019 17:07
Anahtar Kelimeler:
Küresel ısınma
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