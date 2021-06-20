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"Kurbanı oynadı ama asıl zorba kendisiydi"

Robert Lacey'in Battle of the Brothers adlı kitapta ileri sürdüğüne göre, Prens William ile Prens Harry kardeşlerin arasındaki gerilim sanıldığından çok daha derin. Yaşanaların hepsi kapalı kapıların ardından dışarı çıkmadı.

20 Haziran 2021 Pazar 11:03
"Kurbanı oynadı ama asıl zorba kendisiydi"
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HER ŞEY BİR TELEFON GÖRÜŞMESİYLE BAŞLADI


Hürriyet'in aktardığı habere göre, kitapta William ile Harry arasındaki gerilimin, iki kardeşin 2018 yılında yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından doruk noktasına çıktığı belirtiliyor. Robert Lacey'in kitabında Harry'nin bir arkadaşına dayanarak yer verdiği iddiaya göre William kardeşini o gerilimli telefon görüşmesinden sonra kelimenin tam anlamıyla "dışladı." O iddiaya göre Harry, telefonu William'ın yüzüne kapattı.

KRALİYET AİLESİNE DÜŞMAN MIYDI? 

Kitabın iddiasına göre Willam, baştan beri Harry'nin eşi Meghan Markle'ın kraliyet sistemine düşman olduğundan şüpheleniyordu. William'a göre Meghan, daha ilişkinin başından beri aileden ayrılıp yeniden ABD'ye dönmeyi planlıyordu.

 "ÇALIŞANLARLA ARASI KÖTÜYDÜ"

Sarayda çalışan görevlilerin iddialarına da kitapta yer veriliyor. Buna göre "Meghan Markle 'kurbanı' oynuyordu ama aslında zorbalık yapan kendisiydi.

İleri sürülenlere göre Markle, Hollywood'dan alışık olduğu düzeni İngiltere'de de sürdürmeye çalıştı, çalışanlarına karşı kaba davranışlar sergiledi. Hatta yine iddialara göre Harry de çalışanlarına bağırıp çağırmaya başladı. Harry ve Meghan başından beri bu konudaki tüm iddiaları reddetti.

 "KATE, MEGHAN'A KARŞI HEP TEMKİNLİYDİ"

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Bu arada kitapta yer alan iddialara göre William, Meghan Markle'ın farklı bir ajandası olduğunu düşünüyordu ve bunu bir arkadaşına söylemişti. Eşi Kate Middleton'ın da Meghan Markle'a karşı her zaman temkinli davrandığını eklemişti. 

Kitabın iddiasına göre William, Meghan Markle'ın kardeşi Harry'yi kendisinden "çaldığını" hissediyordu. Ayrıca yine William'ın inanışına göre Markle, kraliyet sisteminin nasıl işlediğini de bilmiyordu.

"AİLEM, KARIMI KISKANIYOR"

Lacey'in kitabında bir çarpıcı iddia daha yer alıyor. Buna göre Harry, İngiliz kraliyet ailesinin, eşi Meghan Markle'ı kıskandığına inanıyordu. Buna gerekçe olarak da Markle'ın insanlarla arasının iyi olmasını ve annesi Diana'nın izlerini onda görmesini gösteriyordu. 

SUSSEX AİLESİNDEN SAĞ KURTULANLAR KULÜBÜ

Meghan Markle, aileye gelin gittikten sonra kısa sürede birçok çalışanı ardı ardına istifa etmişti. Buckingham Sarayı ise çalışanlarının uzun süre görevleri başında kalmasıyla biliniyor. Markle ile anlaşamayıp kısa sürede görevlerini bırakanlarla ilgili olarak bir de deyim yaratıldı: Sussex Ailesinden Sağ Kurtulanlar Kulübü.

"İNSANLARI ŞIMARTMAK BENİM GÖREVİM DEĞİL"

Kitapta Markle'ın çalışanlarına karşı davranışlarıyla ilgili iddialara da geniş yer veriliyor. Bir çalışanın iddiasına göre Markle "korku tarafından yönetiliyordu." Yakınlarına da çalışanlarla ilgili olarak "İnsanları şımartmak benim görevim değil" diyordu.

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