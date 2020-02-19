Kuraklıkla Boğuşan Zambiya\'da 2,3 Milyon Kişi Acil İnsani Yardıma Muhtaç

Abuja, 19 Şubat 20 : Son 10 yılın en sert kuraklıklarından birini yaşayan Afrika ülkelerinden Zambiya'da, 2,3 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yardım kuruluşu Caritas Zambiya tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin son on yılın en şiddetli kuraklıklarından birini yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, 13 milyon nüfuslu ülkede 2,3 milyon kişinin içme suyu ve gıda başta olmak üzere acil insani yardıma muhtaç olduğu vurgulandı.

İklim değişikliği son yıllarda Zambiya'nın da aralarında bulunduğu Güney Afrika ülkelerini olumsuz etkilerken Birleşmiş Milletlere (BM) göre bu ülkelerde yaklaşık 11 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor ve 45 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya.

(AA/RÇ/ŞEB)