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Kundaklanan Evinde Dört Kızını Kaybeden Anne Yangından 20 Ay Sonra Öldü

Londra, 27 Ağustos 19 : İngiltere\'nin Manchester kentinde evlerinin kundaklanması sonucu çıkan yangında dört çocuğunu kaybeden ve yaşananları beş ay komada kaldıktan sonra öğrenen Michelle Pearson\'ın hastanede öldüğü açıklandı.

Kundaklanan Evinde Dört Kızını Kaybeden Anne Yangından 20 Ay Sonra Öldü

Londra, 27 Ağustos 19 : İngiltere\'nin Manchester kentinde evlerinin kundaklanması sonucu çıkan yangında dört çocuğunu kaybeden ve yaşananları beş ay komada kaldıktan sonra öğrenen Michelle Pearson\'ın hastanede öldüğü açıklandı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:22
Kundaklanan Evinde Dört Kızını Kaybeden Anne Yangından 20 Ay Sonra Öldü

Londra, 27 Ağustos 19 : İngiltere'nin Manchester kentinde evlerinin kundaklanması sonucu çıkan yangında dört çocuğunu kaybeden ve yaşananları beş ay komada kaldıktan sonra öğrenen Michelle Pearson'ın hastanede öldüğü açıklandı.

Pearson, benzinciden alınan 1.5 sterlinlik (yaklaşık 11 TL) bir litre benzinle çıkarıldığı belirlenen yangında yaşları 14 ile üç arasında değişen dört kızını kaybetmişti.

Yangında ağır yaralanan 38 yaşındaki Pearson'ın diğer iki çocuğu ise kurtulmuştu.

Mahkeme kayıtlarına göre, olay 11 Aralık 2017'de meydana geldi.

O GÜN NELER YAŞANDI?

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Pearson'ın 17 yaşındaki büyük oğluyla "önemsiz bir konu" yüzünden kavga ettiği belirtilen Zak Bolland ve David Worrall adlı saldırganlar, sabah 05.00'te iki katlı evin mutfak camını kırarak içeri iki molotof kokteyli attı.

Şişelerden biri çocukların uyuduğu kata çıkan merdivenleri tutuşturdu. İki dakika kadar bir süre içinde alevler tüm evi sardı. İki çocuk kaçmayı başarırken diğerleri hayatını kaybetti.

 Alevleri gördükten sonra 999'u arayan ancak dumandan fenalaştığı için görüşmeyi tamamlayamayan annenin ise vücudunun yüzde 75'inde ağır yanıklar oluştu.

Çocuklarını kaybettiğini Nisan'da komadan çıktıktan sonra öğrenen Pearson o tarihten beri hastanede tedavi görüyordu. Annesi, Pearson'ın ölümünü Facebook'ta "Kızım 20 aylık mücadelesinden sonra kanatlanıp bebeklerine kavuştu" cümlesiyle duyurdu.

Mayıs 2018'de sonuçlanan davada 23 yaşındaki Zak Boland ve 26 yaşındaki David Worrall ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bolland'ın olay sırasında uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğu belirlendi.

 (BBC/FG)     

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