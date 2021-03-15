Kum fırtınası can aldı

CGTN kanalının, Moğolistan Acil Durum Yönetiminin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ülkede 9 şehirde etkili olan kum fırtınası nedeniyle kaybolan 548 kişiden 468'i bulundu. 80 kişinin hala kayıp olduğu Moğolistan'da 5 çoban ve 1 çocuk hayatını kaybetti.

Gobi Çölü'nden kaynaklanan kum fırtınası nedeniyle ülke çapında elektrik kesintilerinin meydana geldiği ifade edildi.

BBC'nin Çin Meteoroloji Ofisine dayandırdığı habere göre, Çin'de kum fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde hava kirliliği 16 kat arttı. Kum fırtınasından başkent Pekin ile çevresindeki 12 şehir etkilendi.

Yonhap'ın Güney Kore Meteoroloji İdaresinin (KMA) açıklamasına dayandırdığı haberde de fırtınanın hızının saatte 50 ila 70 kilometre olduğu belirtildi.

Fırtınanın bugün Çin ve Moğolistan'da daha etkili olduğu, Güney Kore'de ise asıl etkisinin yarın başlayacağı ve başkent Seul dahil olmak üzere ülkenin orta bölgesinin tamamının ve güneydeki bazı bölgelerin etkileneceği kaydedildi.