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Kum fırtınası can aldı

Çin ve Moğolistan'da bulunan Gobi Çölü'nden kaynaklanan kum fırtınası Çin, Güney Kore ve Moğolistan'ı etkisi altına aldı.

15 Mart 2021 Pazartesi 13:45
Kum fırtınası can aldı
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CGTN kanalının, Moğolistan Acil Durum Yönetiminin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ülkede 9 şehirde etkili olan kum fırtınası nedeniyle kaybolan 548 kişiden 468'i bulundu. 80 kişinin hala kayıp olduğu Moğolistan'da 5 çoban ve 1 çocuk hayatını kaybetti.

Gobi Çölü'nden kaynaklanan kum fırtınası nedeniyle ülke çapında elektrik kesintilerinin meydana geldiği ifade edildi.

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BBC'nin Çin Meteoroloji Ofisine dayandırdığı habere göre, Çin'de kum fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde hava kirliliği 16 kat arttı. Kum fırtınasından başkent Pekin ile çevresindeki 12 şehir etkilendi.

Yonhap'ın Güney Kore Meteoroloji İdaresinin (KMA) açıklamasına dayandırdığı haberde de fırtınanın hızının saatte 50 ila 70 kilometre olduğu belirtildi.

Fırtınanın bugün Çin ve Moğolistan'da daha etkili olduğu, Güney Kore'de ise asıl etkisinin yarın başlayacağı ve başkent Seul dahil olmak üzere ülkenin orta bölgesinin tamamının ve güneydeki bazı bölgelerin etkileneceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 15.03.2021 15:22
Anahtar Kelimeler:
Kum Fırtınası
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