Kullanılmış maske ve eldivenler denizleri kirletmeye başladı

Covid-19'a yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte Akdeniz'de bulunan kullanılmış eldiven ve maskelerin deniz kirliliğine yol açtığı tespit edildi.

'Temiz Deniz Operasyonu' adlı çevreci derneğin başkanı olan Laurent Lombard duruma dikkat çekerek, "Bu yaz Covid-19 ile birlikte denize girmeye ne dersiniz. İki milyon maske siparişi verildi. Yakında Akdeniz'de denizanasından çok maske bulunabilir." dedi.

Geçtiğimiz günlerde dalgıçlık yapan dernek yetkilileri derin sularda çok sayıda kullanılmış maske ve eldivene rastladı.

Dernek yetkilisi Laurent Lombard, "Bu sadece başlangıç. Kaldırıma atılan bütün maskeler ve eldivenler kanalizasyon yoluyla denize atılacak." diyor.

Bebek bezleri gibi cerrahi maskelerin de doğada yok olması 450 yıl sürüyor.

Bazı Fransız milletvekilleri maskelerin ve eldivenlerin yere atılmaması için 300 euroluk ceza uygulanmasının getirilmesini istiyor.