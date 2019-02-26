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Kübalılar Yeni Anayasayı Onayladı

Ankara, 26 Şubat 19 : Kübalılar ülkenin yeni anayasasını onayladı. Yeni anayasa yabancı yatırımlar ve özel mülkiyet alanında da düzenlemeler getiriyor. Küba\'da yeni anayasa ile ilgili referandumun sonucu belli oldu. Ulusal Seçim Komisyonu’ndan (CEN) yapılan açıklamada, vatandaşların yüzde 86,8\'nın anayasayı onayladığı belirtildi. Seçim Komisyonu Başkanı Alina Balseiro karşıt oyların oranının yüzde 9\'da kaldığını söylerken, geri kalan oyların ise geçersiz kabul...

Kübalılar Yeni Anayasayı Onayladı

Ankara, 26 Şubat 19 : Kübalılar ülkenin yeni anayasasını onayladı. Yeni anayasa yabancı yatırımlar ve özel mülkiyet alanında da düzenlemeler getiriyor. Küba\'da yeni anayasa ile ilgili referandumun sonucu belli oldu. Ulusal Seçim Komisyonu’ndan (CEN) yapılan açıklamada, vatandaşların yüzde 86,8\'nın anayasayı onayladığı belirtildi. Seçim Komisyonu Başkanı Alina Balseiro karşıt oyların oranının yüzde 9\'da kaldığını söylerken, geri kalan oyların ise geçersiz kabul...

26 Şubat 2019 Salı 10:41
Kübalılar Yeni Anayasayı Onayladı

Ankara, 26 Şubat 19 : Kübalılar ülkenin yeni anayasasını onayladı. Yeni anayasa yabancı yatırımlar ve özel mülkiyet alanında da düzenlemeler getiriyor.

Küba'da yeni anayasa ile ilgili referandumun sonucu belli oldu. Ulusal Seçim Komisyonu’ndan (CEN) yapılan açıklamada, vatandaşların yüzde 86,8'nın anayasayı onayladığı belirtildi. Seçim Komisyonu Başkanı Alina Balseiro karşıt oyların oranının yüzde 9'da kaldığını söylerken, geri kalan oyların ise geçersiz kabul edildiğini belirtti.

7 milyon 800 bin seçmen sandık başına gitti. Seçim Komisyonu referanduma katılım oranını yüzde 84 olarak açıkladı.

Küba'da yeni anayasa, vatandaşların katıldığı forumlarda tartışıldıktan sonra geçen yıl aralık ayında parlamentoda onaylanmıştı. Muhalefet temsilcileri referanduma katılım oranının yüksek olmasına şüpheyle yaklaşıyor ve oy kullanma merkezlerinin boş olduğuna dikkat çekiyor. Muhalefet referandum sırasında yoğun polis gücünün görev yapmasını da eleştirdi.

Anayasanın içeriği

Küba’da yeni anayasa devlet başkanının en fazla on yıl görevde kalabilmesini öngörüyor. Bunun yanı sıra 1976 yılında kaldırılan Başbakanlık makamı da yeniden hayata geçiriliyor. Başbakanlık makamının yeniden yürürlüğe konmasıyla, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in gücünün sınırlandırılması bekleniyor. Yeni anayasada Komünist Parti'nin ülkedeki "tek meşru güç” olduğu ifadesine dokunulmadı. Komünist toplum inşa edilmesi çabası da anayasada yer almaya devam edecek. Anayasa’da yeni olan nokta ise yabancı yatırımlar ve özel mülkiyet alanındaki düzenlemeler. Yabancı yatırımlar "ekonomik büyüme için önemli bir faktör” olarak nitelendirilirken, özel mülkiyet de anayasada güvence altına alınıyor. Küba'da bir önceki anayasa 1976 yılında kabul edilmişti.
(DW/HUR/ŞEB)
 

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