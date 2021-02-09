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Küba, ekonomisinin büyük çoğunluğunu özel sektöre açıyor

Küba, ekonomisinin büyük çoğunluğunu özel sektöre açtığını açıkladı.

09 Şubat 2021 Salı 10:45
Küba, ekonomisinin büyük çoğunluğunu özel sektöre açıyor
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Bu açıklama, ekonomisi devlet kontrolünde olan komünist Küba'da şimdiye kadar hayata geçirilmiş en büyük ekonomik reformlardan biri.

Geçen ağustos ayında İstihdam Bakanı Marta Elena Feito tarafından hazırlanan taslak, cuma günü kabine tarafından kabul edildi.

Küba basınında hafta sonu çıkan haberlere göre özel işletmelere izin verilecek sektör sayısı 127'den 2 bine çıkarıldı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana en ağır ekonomik krizini yaşayan ülkede Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel hükümeti, sadece 124 sektörün devlet kontrolünde kalacağını açıkladı.

Reform yapılmasından yana olan çok sayıda Kübalı ekonomist, ekonominin canlandırılması ve istihdam yaratılması için uzun zamandır küçük özel işletmelere izin verilmesi gerektiğini söylüyordu.

Küba'da ekonomi geçen yıl yüzde 11 daraldı, uzun zamandır ülke ekonomisinde duraklama görülüyor.

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Turizm sektörünün koronavirüsle zarar görmesi ve ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlarla zorda olan Küba'da para birimi peso birkaç hafta önce değer kaybı yaşamıştı.

'ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINABİLİR'

Financial Times'a konuşan Kübalı ekonomist Ricardo Torres, bu sayede istihdamın yaratılacağı ve enflasyonun kontrol altına alınabileceği görüşünde.

Yine gazeteye açıklamalarda bulunan ABD-Küba Ticaret ve Ekonomi Konseyi Başkanı John Kavulich, Küba'nın para biriminin serbest kalmasını sağlaması ve özel sektörü genişletmesi takdirinde Biden hükümetinin yaptırımları gözden geçirebileceğini söyledi.

Reuters'a konuşan Küba'nın eski merkez bankasında çalışan ekonomisti ve Pontificia Universidad Javeriana Cali adındaki üniversitede akademisyen olan Pavel Vidal, girişimcilerin ilk başta zorluk çekeceğini ancak yavaş yavaş kalkınabileceklerini savundu.

Şimdilik özel sektörde ülkenin çalışan nüfusunun yüzde 13'ü, 600 bin Kübalı yer alıyor.

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Son Güncelleme: 09.02.2021 12:51
Anahtar Kelimeler:
özel SektörEkonomiKüba
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