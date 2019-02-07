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Küba'daki ABD ve Kanada diplomatlarında görülen gizemli rahatsızlık

Küba'daki ABD ve Kanada diplomatlarında görülen gizemli rahatsızlık

07 Şubat 2019 Perşembe 13:40
Küba'daki ABD ve Kanada diplomatlarında görülen gizemli rahatsızlık

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine dava açıyor.

BBC'nin haberine göre, diplomatlar ve aile üyelerinden oluşan 14 kişilik grup, Kanada yönetiminin gizemli rahatsızlık konusunda kendilerini uyarmakta, Küba'dan geri çekmekte ve tedavi etmekte geç kaldığını ve hastalığın ciddiyetiyle ilgili yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor.

Grup, Ottawa hükümetinden 21,1 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliği'nde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

Kanada yönetimi, Havana'daki bazı diplomat ailelerini geri çekerken Nisan 2018'e kadar ABD'nin uyarılarına rağmen Küba'da yeni personel görevlendirmeyi sürdürmüştü.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, davadan haberi olduğunu, öte yandan konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyeceğini belirtti.

Rahatsızlığın nedeni hala bilinmezken, Kanada, Küba'daki büyükelçiliğine "sonik saldırı" görüşünü dikkate almamıştı.

Havana yönetimi, rahatsızlıkla ilgilerinin olmadığını savunuyor.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Son Güncelleme: 07.02.2019 16:53
Anahtar Kelimeler:
Küba
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