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Küba'da halk anayasa değişikliğine 'evet' dedi

Küba'da halk anayasa değişikliğine 'evet' dedi

26 Şubat 2019 Salı 13:18
Küba'da halk anayasa değişikliğine 'evet' dedi

Komünizm ile yönetilen dünyadaki birkaç ülkeden biri olan Küba'da bir dizi anayasal değişiklik için pazar günü referanduma giden halk yüzde 87 oranında tasarıya 'evet' dedi.

Karayiplerin en büyük adası olan Küba'da özel mülkiyet, yabancı yatırımlar ve internet kullanımı konularında değişikliklerin sunulduğu referandumda 8.7 milyon seçmenin yüzde 84.4'ü oy kullandı.

Küba Seçim Komisyonu Başkanı Alina Balseiro Gutierrez, halkın yüzde 9'unun tasarıya 'hayır' dediğini ve seçmenin yüzde 4.5'inin de boş oy kullandığını açıkladı. Referandumda uluslararası bağımsız gözlemciler görev almazken, bazı vatandaşlar kendi istekleriyle sandık başlarında bekledi.

Hükümet aylarca anayasa değişikliğini tartıştı
Anayasa değişikliği konusunda yapılan tartışmalar son birkaç aydır Küba siyasetinde ana gündem maddesi olmuştu. Hükümet söz konusu kanun taslaklarının eski lider Fidel Castro politikalarının günümüze uyarlanmış hali olduğunu savunurken, muhaliflerse Komünist Parti kurallarına aykırı buldukları gerekçesiyle değişiklik paketine karşı çıkmıştı.

Önerilen değişiklikler serbest piyasa ekonomisi ve özel yatırımlara sınırlı bir şekilde izin verse de Komünist Parti'nin ülke yönetimindeki rolü ve sosyalist ve komünist doktrinler merkezi konumunu koruyacak.

'Evet' oyları 1976 anayasasını geçemedi
Geçerliliğini sürdüren 1976 Küba Anayasası için yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 99'u 'evet' demiş ve sadece 54 bin kişi menfi yönde oy kullanmıştı.

11.2 milyon nüfuslu ülkede anayasa değişikliği için referanduma katılanların yüzde 50'sinden fazlasının evet demesi yeterliydi.

Küba'da devlet başkanlığı görevini 1959'dan 2008'e kadar 49 yıl sürdüren Fidel Castro, 2016 yılında 90 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Onun yerine devlet başkanlığına Küba rejiminin ikinci adamı Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro getirilmişti. Raul Castro'nun görev süresinin dolmasından sonra Küba Devlet Başkanlığı görevini 2018 Nisan ayında yemin eden 58 yaşındaki Miguel Diaz-Canel yürütüyor.

Anahtar Kelimeler:
Küba Referandum
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