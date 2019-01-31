Küba'da 14 çalışanı 'gizemli hastalığa' yakalanan Kanada diplomat sayısını düşürüyor

Kanada, Küba’da hastalanan bir diplomatın ardından ülkedeki diplomatik temsilcilerinin sayısını yarıya düşürecek. 2017’den itibaren Kanada’nın Küba Büyükelçiliğinde 14 Kanadalı diplomat açıklanamayan nedenlerle hastalandı.

Kanadalı ve Amerikalı diplomatlar 2017 bahar aylarında baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantı gibi belirtiler gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bu 'olağandışı' hastalıkların ardından yaklaşık 50 olan diplomat sayısını 18’e düşürmüştü.

Diğer yandan Kanada’dan gelen resmi açıklamaya göre ise, ülkenin 16 olan diplomatı 8’e düşürülecek.

Küba’nın Kanada Büyükelçisi Josefina Vidan, Ottowa’nın açıklamasını ‘anlaşılamaz’ bulduğunu ve bu kararın ‘esrarlı hastalığa’ çözüm bulmak yerine ikili ilişkileri zedeleyeceğini belirtti.