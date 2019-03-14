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KTTO’dan, kamuda örgütlü sendikalara çağrı

KTTO’dan, kamuda örgütlü sendikalara çağrı

14 Mart 2019 Perşembe 12:39
KTTO’dan, kamuda örgütlü sendikalara çağrı

KTTO, kamuda örgütlü sendikaları, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısıile ilgili görüşlerini basın yoluyla halkla paylaşmaya, teknik görüşlerini ise KKTC Meclisi’nin ilgili komitesinde dile getirmeye çağırdı.
KTTO, “Bu tartışmanın kamu hizmetlerini aksatarak yapılacak güç gösterileri ile sonuca bağlanmak istenmesinin toplumsal çıkarlarımızın ciddi şekilde zarar görmesine neden olacağını hatırlatmak isteriz” dedi.
KTTO yaptığı yazılı açıklamada, hükümet tarafından hazırlanan ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesini öngören Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmeyi beklerken, kamu görevlilerinin örgütlü olduğu sendikaların bu tasarıya karşı çıkmaya başladığını ve bugün de bu amaçla bir eylem yapıldığını hatırlattı.
Kuzey Kıbrıs’ta kamu görevinde etkinlik ve verimliliğinin sağlanamamasının en önemli sorunlar arasında yer aldığını ileri süren KTTO, “O kadar ki, yerel gelirlerimizin tümü maaş nitelikli harcamalar için kullanıldığı halde bu miktar maaşların ödenmesi için yeterli olamamakta ve dıştan kaynak arayışına gidilmektedir. Nitekim, 2019 yılı bütçesinde var olan 851 milyon TL’lik açığın nasıl kapatılabileceği bugünlerde üzerinde en fazla durulan konulardan biri olmaktadır” dedi.
Hal böyleyken, kamuda örgütlü sendikaların kamu görevlilerinin çalışma koşullarını yeniden düzenleyecek ve kamusal hizmetlere etkinlik sağlayacak bir tasarıya karşı çıkmalarını anlamanın mümkün olmadığını belirten KTTO, “ Kaldı ki, bu konudaki çalışmalara katılmaları ve görüşlerini Meclis’in ilgili komitesinin sürdüreceği çalışmalar sırasında ifade etmeleri yasa ile olanaklı kılınmıştır ve elbette bunu yapmaları gerekmektedir” dedi.
KTTO, Kamu yönetiminin içinde bulunduğu sorunları biraz olsun hafifleteceğine inandıkları bu yasa tasarısı ile ilgili tartışmaları bir ‘güç gösterisine’ veya ‘inatlaşmaya’ sürüklemenin, ortak yaşama, toplumsal birliğe ama özellikle kamu görevlilerinin çalışma ortamına ve toplum içindeki itibarlarına ciddi şekilde zarar vereceğine inandıklarını belirtti.

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Ktto Sendikalara çağrı
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