KTPMO: "Pandemi peyzaj mimarlığının önemini ortaya çıkardı"

Kıbrıs Türk Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nevter Zafer Cömert, pandemi döneminin, kamusal açık mekânların ve peyzaj mimarlığının, toplumsal ruh sağlığı açısından ne kadar ihtiyaç, gereklilik ve önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Cömert yazılı açıklamasında, her yılın nisan ayının “Dünya Peyzaj Mimarlığı” olarak kutlandığını ifade etti. Cömert, yapılan bir çok nitelikli tasarım ve uygulama ile hayat bulan kent kullanıcılarının, kamusal açık alanlardaki hayat kalitelerini artırarak, toplumsal psikolojiyi de doğrudan etki yaptığına dikkat çekti.

Birçok ülkede kamusal açık mekânların önemi bilinerek, kentli insanına bu kapsamda yaşanabilir mekânlar sunulduğunu ifade eden Cömert, ülkede bugüne kadar kamusal açık mekânların öneminin ne belediyeler ne de hükümetler tarafından önemsenmediğini savundu.

Cömert, farklı ölçeklerdeki meydanların, geniş caddelerin, parkların ve buna bağlı rekreasyon alanlarının bu günlerde toplumun rahatlaması için çeşitli biçimlerde kullanılması gereken kamusal açık mekânlar olduğuna dikkat çekti.

Peyzaj Mimarlığı ayı olan nisan ayında, ülkede bu türde alanların olmayışını üzülerek gözlemlemekte olduklarını ifade eden Cömert, kamusal açık alanların yeşil ile bütünleşik tasarlanması gerektiğini kaydetti.

Tasarlanmış yeşil alanların, bir toplumun ne kadar refah ve medeni olduğunun göstergesi olduğuna işaret eden Cömert, ayrıca ülkede peyzaj mimarı olmayan kişilerle çalışılmasına da üzüldüklerini ifade ederek, örnek olarak “İskele Belediyesi Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesini” verdi ve bu projede peyzaj mimarının yer almamasının kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.

Cömert, 2017 yılında çalışmaları başlatılan ve hala sonuçlanamayan Lefkoşa Kent Parkı ile ilgili de Başbakanlık’tan açıklama beklediklerini ifade ederek, tüm başkentlinin kamusal açık mekan haklarının bugüne kadar gasp edildiğini savundu.