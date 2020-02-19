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Kremlin Sözcüsü: "idlib\'de Gerginliğin Artmaması İçin Türkiye İle Temasları Sürdüreceğiz"

Moskova, 19 Şubat 20 : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib\'de gerginliğin daha da artmaması için Rusya\'nın Türkiye ile temasları sürdüreceğini söyledi. 

Kremlin Sözcüsü: "idlib\'de Gerginliğin Artmaması İçin Türkiye İle Temasları Sürdüreceğiz"

Moskova, 19 Şubat 20 : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib\'de gerginliğin daha da artmaması için Rusya\'nın Türkiye ile temasları sürdüreceğini söyledi. 

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:29
Kremlin Sözcüsü:
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Moskova, 19 Şubat 20 : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Rusya'nın Türkiye ile temasları sürdüreceğini söyledi. 

Peskov, başkent Moskova'da Türk ve Rus heyetler arasında gerçekleşen İdlib konulu müzakerelere dair gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de bir yıldan uzun süre önce Suriye konusunda anlaşmalar yapıldığını anımsatan Peskov, "Bu anlaşmalardan memnunduk ve bu karşılıklı bir memnuniyetti." diye konuştu.

Suriye'de rejim güçlerinin ve Rus askeri tesislerinin İdlib üzerinden saldırılara uğradığını savunan Peskov, "Militanlar ve terörist gruplar Suriye silahlı güçlerine ve Rus askeri tesislerine İdlib üzerinden saldırmaya başladıklarında Soçi'de varılan anlaşmalardan memnun olmayı bıraktık. Ancak İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını belirten Peskov, "Ancak başkanlar yakın temas halindeler, bu nedenle saatler içerisinde böyle bir görüşme ayarlanabilir." dedi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İdlib Harekatı, bir an meselesidir." sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdilik en kötü senaryodan yola çıkmayalım. Eğer İdlib'deki terörist gruplara yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu Soçi anlaşmalarına uygun olur çünkü ciddi miktarda silah ve mühimmata sahip bu terörist grupların etkisiz hale getirilmesi Türkiye'nin sorumluluğunda. Ancak eğer Suriye'de meşru hükümete ve Suriye ordusuna yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu olabilecek en kötü senaryodur."

(AA/RÇ/ÖK)

 

 

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