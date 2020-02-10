Kremlin Sözcüsü Peskov: “ABD'nin Yaptırımları Uluslararası Hukuka Aykırı“

Moskova, 10 Şubat 20 : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin uyguladığı yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Birçok ülke bundan zarar görüyor." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da, ABD'nin yaptırım politikasını gazetecilere değerlendirdi.
ABD'nin yaptırım politikasına karşı olduklarını vurgulayan Peskov, Rusya'nın duruma göre ABD'nin gayrimeşru yaptırımlarına karşılık vereceğini belirtti.
Bloomberg'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’e yönelik Venezuela'daki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulayacağı ileri sürülmüştü.