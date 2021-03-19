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Kremlin: "Putin'in teklif ettiği görüşme, Biden'a uygun zamanda yapılabilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'a canlı yayında görüşme teklifine ilişkin, "Görüşme ya pazartesi ya da Biden için uygun zamanda yapılabilir." dedi.

19 Mart 2021 Cuma 15:50
Kremlin: "Putin'in teklif ettiği görüşme, Biden'a uygun zamanda yapılabilir"
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Peskov, Putin'in, hakkındaki "katil" nitelemesine ve ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamasına karşılık Biden'a canlı yayında görüşme teklifiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin, Biden'ın bugün Georgia eyaletini ziyaret edeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu, görüşmenin bugün yapılamayacağı anlamına geliyor. Buna göre, görüşme ya pazartesi ya da Biden için uygun zamanda yapılabilir." ifadesini kullandı.
Peskov, görüşmenin video konferans yoluyla yapılabileceğini belirterek, "İki devlet başkanı arasında münazara olamaz. Putin, iki ülke arasındaki diyaloğu devam ettirmeyi teklif etti." diye konuştu.
ABD yönetiminin, Putin'in teklifine yanıt vermemesini "ret" olarak değerlendireceklerini vurgulayan Peskov, "Teklife yanıtın gelmemesi, konuşmayı reddettikleri anlamına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Öte yandan ABD ile ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarına dikkati çeken Peskov, "Bu, sadece iki ülkenin değil, tüm dünyanın çıkarınadır. Ancak Biden'ın ifadelerini de göz ardı edemeyiz." görüşünü paylaştı.

BİDEN-PUTİN ARASINDAKİ GERİLİM
ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.
Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.
 

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Son Güncelleme: 19.03.2021 16:25
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